Pred 200 rokmi sa narodil popredný štúrovec August Horislav Škultéty

V roku 1819 sa narodil štúrovec, horlivý spisovateľ, etnograf, podnecovateľ slovenskej literatúry a vzdelanosti vo svojej dobe, riaditeľ revúckeho gymnázia August Horislav Škultéty. Škultéty vydával zábavný časopis pre deti Zornička, ktorý sa stal vzorom slovenskej poézie pre deti. Foto: TASR/Wikipédia Foto: TASR/Wikipédia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľký Krtíš/Bratislava 7. august (TASR) – Patrí medzi popredné slovenské osobnosti 19. storočia, ktoré horlili za sociálne a kultúrne povznesenie slovenského národa. Svojou pôvodnou tvorbou sa významne zaslúžil o rozvoj slovenskej literatúry najmä pre deti a mládež. V roku 1846 vydal prvý časopis venovaný deťom Zornička a od roku 1862 bol prvým správcom prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Od narodenia Augusta Horislava Škultétyho uplynie v stredu 7. augusta 200 rokov.August Horislav Škultéty sa narodil vo Veľkom Krtíši 7. augusta 1819 v rodine evanjelického farára a učiteľa. Prvé tri roky školskej prípravy dostal od otca vo Veľkom Krtíši. Potom ho ako 9-ročného viedol jeho starší brat Ľudovít na štúdiá do Banskej Štiavnice a Kežmarku.Spod Tatier zamieril do Bratislavy, kde na evanjelickom lýceu študoval v rokoch 1836-1839 teológiu, filozofiu, históriu, prírodné vedy a filológiu, pričom patril medzi najnadanejších a najaktívnejších študentov. Zachované vysvedčenia hovoria o tom, že August Škultéty bol výborným žiakom a pri záverečnej skúške zvládol všetky predmety na výbornú.Už v študentských časoch vystupoval rozhodne na obranu slovenského národa i jazyka a patril medzi najaktívnejších členov Spoločnosti česko-slovenskej. Vynikal nielen výrečnosťou, ktorá mu medzi spolužiakmi vyniesla prezývku, ale rovnako bol aj talentovaným básnikom. Ľudovít Štúr rozpoznal jeho básnicky talent a povzbudzoval ho v tvorbe slovami:Na bratislavskom lýceu rýchlo zapadol do Štúrovej družiny. Pri pamätnom výlete štúrovcov na Devín 24. apríla 1836 slávnostne prijal slovanské meno Horislav a zaviazal sa zasvätiť svoj život buditeľskej, osvetovej i kultúrnej práci.August Horislav Škultéty nechýbal 11. mája 1848 na stretnutí v Liptovskom Mikuláši, ktorého výsledkom boli Žiadosti slovenského národa. Odpoveďou uhorských vládnucich kruhov na tento akt bolo prenasledovanie slovenských politických dejateľov. Aj Škultéty sa ocitol vo väzení v Plešivci, ale keďže mu nedokázali žiadnu protištátnu činnosť, museli ho prepustiť.Významný je jeho podiel na rozvoji slovenského školstva a pedagogiky. August Horislav Škultéty bol prvým správcom Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, ktoré otvorilo svoje brány 16. septembra 1862. Zároveň – až do jeho násilného zatvorenia v roku 1874 – na ňom pôsobil aj ako profesor náboženstva, slovenského jazyka a dejepisu. Poukazoval na to, že dovtedajšie používanie latinčiny a neskôr maďarčiny brzdilo rozvoj vzdelanosti slovenského národa a spôsobovalo mu nenahraditeľné škody.obhajoval vznik slovenského gymnázia August Horislav Škultéty.Svojou pôvodnou tvorbou sa významne zaslúžil aj o rozvoj slovenskej literatúry, zvlášť pre deti a mládež. V roku 1846 vydal prvý časopis venovaný deťom Zornička, ktorý sa stal vzorom slovenskej poézie pre deti.podčiarkol význam Zorničky prvý predseda Slovenskej národnej rady a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia v 19. storočí Jozef Miloslav Hurban.Veľký úspech mali aj zbierky veršov určené deťom a mládeži pod názvom Rečňovanky, ktoré vyšli v rokoch 1850-55. Súbežne pracoval aj na ďalšom veľkolepom diele. Spoločne s Pavlom Dobšinským zozbierali a vydali poklady ľudovej slovesnosti pod názvom Slovenské povesti (1858-1860).Veľkokrtíšsky národný buditeľ August Horislav Škultéty zomrel vo veku 72 rokov v obci Kraskovo, kde pôsobil ako farár, 21. mája 1892 v náručí svojej dcéry Ľudmily. Ako prejav úcty svojmu najväčšiemu rodákovi bolo 27. februára 1992 jeho menom pomenované námestie v centre Veľkého Krtíša.