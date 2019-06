Pred 220 rokmi sa narodil básnik a prozaik Alexander Sergejevič Puškin

V roku 1799 sa narodil ruský básnik, prozaik a dramatik ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN, zakladateľ novej ruskej literatúry a tvorca novodobého ruského básnického jazyka. Autor slávneho veršovaného románu Eugen Onegin, či prozaických diel Kapitánova dcéra alebo Piková dáma. Známe sú aj poémy Cigáni, Poltava, či rozprávkový epos Ruslan a Ľudmila. Zomrel na následky zranenia zo súboja 10.2.1837. Foto: circololettori.it Foto: circololettori.it

Moskva/Petrohrad 6. júna (TASR) - Výstavy, koncerty, literárne a hudobné večery, divadelné predstavenia, vedecké konferencie aj prezentácie sú na programe pre všetkých milovníkov poézie, literatúry, dejín a obdivovateľov Alexandra Sergejeviča Puškina (1799-1837). Jeho 220. výročie narodenia slávi v roku 2019 nielen Ruská federácia.Pri príležitosti tohto výročia pripravilo Štátne múzeum A.S. Puškina v Moskve v dňoch 25.5.-6.6. celý rad podujatí. Na deň narodenia tohto básnika, prozaika a dramatika - 6. júna - pripadá Puškinov deň Ruska i Deň ruského jazyka.Aj v Petrohrade zorganizovali podujatia nielen na 6. júna, ale aj na 8. júna.Z iniciatívy Organizácie Spojených národov sa 6. jún pripomína od roku 2010; z rozhodnutia prezidenta Ruskej federácie sa od roku 2011 v Rusku slávi ako Deň ruského jazyka.Ruské centrum vedy a kultúry (RCVK) v Bratislave pri príležitosti tohto výročia pripravilo tri podujatia: od 5. do 13. júna výstavu fotografií "Puškin v Petrohrade a v Cárskom Sele", v dňoch 14.-23. júna výstavua 15. júna v Slovanskom múzeu A.S. Puškina v Brodzanoch hudobno-literárny programPuškinov deň Ruska pripomína milovníkom poézie a literatúry význam tvorby tohto veľkého básnika nielen pre Petrohrad a samotné Rusko, ale aj pre celú svetovú literatúru. Rusi podčiarkujú, že ak hovoria obásnikovi", myslia to doslova a 6. jún považujú za najdôležitejší v dejinách ruskej kultúry. Puškin sa považuje za zakladateľa spisovnej ruštiny. Tento sviatok sa slávi každý rok vo všetkých mestách Ruska.V sovietskych časoch sa deň narodenia veľkého básnika slávil ako Puškinov sviatok poézie. Bez ohľadu na spoločenské zriadenie a životnú úroveň mal tento deň v mysliach a srdciach Rusov významné miesto. Puškinov sviatok poézie od roku 1997 nesie názov Puškinov deň Ruska. Sviatok nadobudol štátny štatút na základe Nariadenia prezidenta Ruskej federácie z 21. mája 1997a o zavedeníNový sviatok sa oficiálne začal sláviť v roku 1998.Slovensko sa môže pochváliť Slovanským múzeom A.S. Puškina v Brodzanoch. Po Puškinovej smrti do kaštieľa chodievala jeho manželka Nataľja a deti.OSN v rámci programu podpory a rozvoja viacjazyčnosti a kultúrnej diverzity Deň ruského jazyka pravidelne slávi vo svojich priestoroch v New Yorku.Svetová organizácia si pripomína v rámci svojho programu od roku 2010 každý rok všetkých šesť oficiálnych jazykov - Deň francúzskeho jazyka (20. marca), čínskeho jazyka (20. apríla), anglického jazyka (23. apríla), ruského jazyka (6. júna), španielskeho jazyka (12. októbra) a arabského jazyka (18. decembra).Rozhodnutie o slávení každého oficiálneho jazyka OSN na jej pôde prijali predstavitelia Sekcie informácií OSN v predvečer Medzinárodného dňa materinského jazyka z iniciatívy OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO). Medzinárodný deň materinského jazyka pripadá na 21. februára.Vtedajší ruský prezident Dmitrij Medvedev 6. júna 2011 podpísal Nariadenie o každoročnom slávení Dňa ruského jazyka 6. júna. V dokumente sa uvádza, že uvedený dátum sa zaviedol