Pred 25 rokmi zavraždili Róberta Remiáša, podľa liberálov z SaS nie sú vrahovia stále odhalení

Nehorázne zneužívanie moci

Čierna škvrna v dejinách





Remiáš zahynul 29. apríla 1996 večer po výbuchu automobilu na Karloveskej ceste v Bratislave. Pod jeho autom na kombinovaný benzínový a plynový pohon bola nastražená výbušnina. Z prípravy vraždy bola podozrivá vtedajšia tajná služba.



Obvinený bol vtedajší riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa, ktorého však neskôr súd zbavil obvinenia. Remiáš pomáhal Oskarovi Fegyveresovi, ktorý bol korunným svedkom v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny.



V roku 2012 sa vláda Ivety Radičovej ospravedlnila rodine Michala Kováča a blízkym príbuzným Róberta Remiáša za to, že sa nevyšetrilo vážne podozrenie účasti štátnych orgánov na trestnej činnosti, pričom konaním predstaviteľov iných štátnych orgánov nebolo umožnené, aby tieto činy boli riadne vyšetrené a ich vinníci potrestaní.



Avšak vtedy sa v parlamente nikdy nenašla ústavná väčšina, ktorá by zrušila amnestie Vladimíra Mečiara ako zastupujúceho prezidenta z roku 1998. Podľa vlády Ivety Radičovej amnestie znemožnili dôsledné vyšetrenie a spravodlivé uzavretie trestných činov súvisiacich so zavlečením prezidentovho syna Michala Kováča do zahraničia.



Národná rada SR Mečiarove amnestie zrušila 5. apríla 2017 prijatím uznesenia. Ústavný súd SR ich zrušenie potvrdil koncom mája 2017.





29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a vládna strana Sloboda a solidarita (SaS) si vo štvrtok pripomenuli 25. výročie vraždy Róberta Remiáša . Podľa strany SaS jeho vrahovia stále nie sú odhalení. V tlačovej správe to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák KDH vo svojom profile na sociálnej sieti uviedlo, že spoločnosť musí jednoznačne odsúdiť nehorázne zneužívanie moci, ktorého bola svedkami v minulosti a ktoré má deštrukčné následky aj na dnešné fungovanie štátu.Vo svojom príspevku pripomenulo aj úkladnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej , ktorá podľa KDH nanovo upozornila, že v zápase za spravodlivosť a víťazstvo dobra musia byť ľudia vytrvalí, odhodlaní a pripravení dennodenne ich chrániť.Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová označila vraždu Remiáša za čiernu škvrnu na dejinách demokratického Slovenska. Podľa nej je preto morálnou povinnosťou spoločnosti pripomínať si tento deň.„Len tak môžeme veriť, že spravodlivosť raz zvíťazí a páchatelia budú potrestaní. Od zrušenia Mečiarových amnestií prešli štyri roky, avšak vrahovia sú stále na slobode. Je výzvou pre vyšetrovateľov a orgány činné v trestnom konaní, aby raz a navždy zbavili Slovensko tejto stigmy,“ uviedla.