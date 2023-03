Pred 35 rokmi nám ľudia so sviečkami v dlaniach ukázali cestu, tvrdí Čaputová

Svedkovia nádeje

Horiace sviečky a modlitby

24.3.2023 (SITA.sk) - Pred 35 rokmi nám ľudia so sviečkami v dlaniach ukázali cestu a taktiež spojili všetky „ostrovy zmeny" v spoločnosti – veriacich, neveriacich, ochranárov, konzervatívcov, liberálov a ďalších.Prezidentka SR Zuzana Čaputová to v piatok uviedla na sociálnej sieti. Ako ďalej pokračovala, boli to práve kresťania, svedkovia nádeje, ktorí vykročili ako prví.„Podobne ako aktéri Novembra ’89 verili v zodpovednú slobodu pre všetkých. Cieľ uchrániť si túto slobodu sa dnes, 35 rokov po Sviečkovej manifestácii, ukazuje ako mimoriadne dôležitý. Pravda zostala, moc zmenila podobu. Dnes nás bije, polieva a zotročuje ľahostajnosť, nenávisť, predsudky či dezinformácie, s ktorými v politickom boji posilňujú najmä extrémne smery," myslí si hlava štátu.Manifestácia kresťanov za náboženské slobody a ľudské práva predznamenala pred 35 rokmi pád totalitného komunistického režimu vo vtedajšom Československu.Na pokojnej akcii, ktorá sa konala 25. marca 1988 na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, neodzneli žiadne prejavy. Manifestujúci svoj postoj vyjadrovali horiacimi sviečkami a modlitbami. Režim sa snažil zhromaždeniu zabrániť a napokon proti jeho účastníkom aj tvrdo zasiahol.