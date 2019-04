Pred 45 rokmi sa v Portugalsku uskutočnila klinčeková revolúcia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 25. apríla (TASR) - Portugalsko si vo štvrtok 25. apríla pripomenie 45. výročie vojenského štátneho prevratu z roku 1974, ktorým sa skončilo 48-ročné obdobie diktatúry Antónia de Oliveiru Salazara (predsedom vlády bol v rokoch 1932-68) a potom Marcela Caetana, ktorý bol predsedom vlády od septembra 1968 až do pádu režimu.Pred 45 rokmi rozhlasová stanica Radio Renascença (Rádio Renesancia) vysielala pieseňprenasledovaného speváka Josého Afonsa (1929-87), ktorá bola signálom na začiatok povstania mladých kapitánov proti Salazarovej vojenskej diktatúre v krajine.Vojenský prevrat z 25. apríla 1974, známy aj ako, bol dielom mladých kapitánov, akými boli Otelo Saraiva de Carvalho či Ramalho Eanes z Hnutia ozbrojených síl (MFA).Podaril sa vďaka momentu prekvapenia, keď ozbrojené zložky obsadili rozhlas a televíziu a získali podporu obyvateľstva. Portugalskí vojaci už boli unavení koloniálnymi vojnami. Zo strany vojakov nedošlo k použitiu zbraní, príslušníci obávanej tajnej polície (Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE) však začali strieľať do ľudí, pričom štyroch zabili a 45 utrpeli zranenia.Vojaci mali v hlavniach pušiek a automatických strelných zbraniach červený klinček. Krajina sa oslobodila zo 48-ročnej diktatúry, ktorá sa začalo v roku 1932 zavedením "", autoritatívneho a korporatívneho režimu Salazara.Salazarizmus nenašiel po 48 rokoch existencie podporu v žiadnej sociálnej vrstve. Klinčekovou revolúciou sa skončilo obdobie diktatúry a Portugalsko sa vydalo cestou dodržiavania ľudských práv.V máji dočasná vláda na čele s generálom Spinolom (jeho funkčné obdobie trvalo od 15. mája do 30. septembra 1974) zaviedla slobody a znárodnila kľúčové sektory hospodárstva.Socialista Mário Soares (žil v rokoch 1924-2017) vtedy ako minister zahraničných vecí začal viesť rokovania s predstaviteľmi hnutí v portugalských kolóniách požadujúcich nezávislosť. Ešte v roku 1974 získala nezávislosť Guinea Bissau, o rok neskôr Angola, Mozambik, Kapverdy či Svätý Tomáš a Princov ostrov.Novú ústavu Portugalsko schválilo 2. apríla 1976 a parlamentné voľby z 25. apríla znamenali triumf parlamentnej demokracie v krajine. Sociálna, hospodárska a politická situácia sa v krajine na Pyrenejskom polostrove znormalizovala vstupom do Európskej únie v roku 1986.