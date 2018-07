Pred 50 rokmi bola dobudovaná Colná únia EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Brusel 1. júla (TASR)- Ako príprava na jednotný trh bola 1. júla 1968 dobudovaná Colná únia Európskej únie (European Union Customs Union, anglickou skratkou EUCU) v rámci Európskeho spoločenstva (ES). V sobotu uplynie od tohto kroku 50 rokov.Vzhľadom na skutočnosť, že vstupom do Európskej únie dňa 1. mája 2004 Slovenská republika pristúpila k uplatňovaniu spoločnej obchodnej politiky Európskej únie (EÚ), oblasť colnej politiky je v súčasnosti upravená najmä nariadeniami a inými právnymi predpismi únie.Colná únia EÚ pozostáva zo všetkých členských štátov Európskej únie. Žiadne clo sa nevyberá na tovar v colnej únii a na rozdiel od združenia voľného obchodu členské štáty colnej únie uvaľujú spoločnú externú tarifu na všetok tovar dovážaný do EÚ. Jeden z dopadov colnej únie je teda ten, že členské štáty colnej únie EÚ musia konať v medzinárodnom obchode ako jeden celok.Colná únia je formou medzinárodnej ekonomickej integrácie. Členské štáty rušia colné poplatky na rozvoj vzájomného obchodu a zároveň zavádzajú jednotné colné sadzby voči tretím krajinám.Colná únia sa v Európe začala budovať zmluvou o EHS (Rímska zmluva, 1958) ako súčasť spoločného trhu a jej cieľom bolo odstrániť všetky obchodné opatrenia reštriktívneho charakteru medzi zúčastnenými krajinami.Vďaka colnej únii EÚ sa zrušili clá na vnútorných hraniciach Únie a zaviedol sa jednotný systém ciel na dovoz z krajín mimo EÚ. Colné správy zabezpečujú plynulý tok tovaru a vykonávajú množstvo ďalších úloh, ktorých cieľom je ochrana európskych občanov.Colná únia predstavuje jednotný obchodný priestor, v ktorom sa všetok tovar pohybuje voľne bez ohľadu na to, či bol vyrobený v EÚ, alebo bol dovezený z tretích krajín. Clo za tovar dovezený z tretích krajín – napríklad z Južnej Kórey – sa za normálnych okolností platí len pri jeho prvom prechode hranicami EÚ. Následne sa už neplatia žiadne poplatky a tovar nepodlieha ďalším kontrolám.Napriek zrušeniu vnútorných hraníc je práca colníkov naďalej dôležitá. Colné služby v EÚ vybavia takmer 16 percent celkového svetového dovozu, t.j. viac ako dve miliardy ton tovaru ročne. Spracujú ročne viac ako 270 miliónov colných vyhlásení.Colná ochrana chráni životné prostredie a bezpečnosť potravín. Zabezpečuje zákonnosť vývozu citlivých technológií, ktoré by sa mohli použiť na výrobu chemických alebo jadrových zbraní. Bojuje proti dovozu falšovaného tovaru, pirátskych kópií. Zabraňuje praniu špinavých peňazí a pomáha predchádzať daňovým únikom. V spolupráci s políciou a imigračnými úradmi pomáha proti obchodovaniu s ľuďmi, drogami, pornografiou a zbraňami. Odhaľuje pašovanie umeleckých predmetov. Dôležitou úlohou colných správ je boj proti podvodom, ktoré oberajú členské štáty o daňové príjmy.Ide najmä o túto trestnú činnosť:- falošné certifikáty pôvodu;- podvodné žiadosti o vrátenie DPH a platby za fiktívne obchody;- úniky pri spotrebných daniach, napríklad v prípade cigariet a alkoholu.Členmi colnej únie sú všetky členské štáty EÚ, no nie všetky ich územia. Môže to byť preto, lebo dané územie nie je súčasťou EÚ, má výnimku alebo je vylúčené z colnej únie z dôvodu ekonomických alebo politických okolností. Ide o mestá a regióny Büsingen a Heligoland (Nemecko), Campione d'Italia (Taliansko), Livigno (Taliansko), Ceuta a Melilla (Španielsko), Gibraltar (Británia), Kanárske ostrovy a Azory (Španielsko) a napokon Madeira (Portugalsko).Integrálnou súčasťou Colnej únie EÚ sú tiež Monako a britské územia Akrotiri a Dekeleia, Guernsey, Man a Jersey. Colnú úniu s Colnou úniou EÚ majú uzavretú Turecko, Andorra a San Maríno.Dnes je colná únia považovaná za najúspešnejší, najviac integrovaný a najlepšie fungujúci projekt európskej integrácie.