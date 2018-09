Pred 80 rokmi prvýkrát vzlietla vzducholoď Graf Zeppelin II

Vzducholoď LZ 130 Graf Zeppelin II. Foto: wikipedia.org Vzducholoď LZ 130 Graf Zeppelin II. Foto: wikipedia.org

Friedrichshafen/Bratislava 14. septembra (TASR) - Od prvého vzlietnutia poslednej najväčšej riaditeľnej vzducholode s pevnou konštrukciou Graf Zeppelin II uplynie v piatok 14. septembra 80 rokov.Písal sa 14. september 1938, kedy desať minút pred ôsmou rannou hodinou v nemeckom Friedrichshafene prvýkrát vzlietla vzducholoď Graf Zeppelin II. Prvý let riadil Hugo Eckener a okrem neho bolo na palube 74 ľudí, zamestnanci vtedajšieho nemeckého ministerstva letectva, zástupcovia firmy Zeppelin Luftschiffbau a ľudia, ktorí sa priamo podieľali na výrobe vzducholode. Let trval približne 6 hodín a vzducholoď prekonala 952 kilometrov nad územím Nemecka a pristála v Löwenthale.Výroba vzducholode, celým názvom LZ-130 Graf Zeppelin II, prebiehala v rokoch 1936 až 1938. Bola to druhá a posledná vzducholoď typu Hindenburg a tiež posledná, ktorú vyrobila nemecká firma Zeppelin Luftschiffbau v období medzi dvoma svetovými vojnami v 20. storočí. Dĺžka lode bola 245 metrov a priemer 41,2 metra. Na palube sa nachádzala reštaurácia a luxusný interiér bol pôvodne určený pre cestujúcich z bohatších vrstiev.Konštruktéri vzducholode pod vedením Huga Ecknera pracovali na Graf Zeppeline II v čase, kedy komerčne úspešne lietala - "staršia sestra" - vzducholoď LZ-129 Hindenburg. Tá však 6. mája 1937 počas svojho prvého transatlantického letu havarovala tesne pred pristátím na americkom letisku Lakehurst. Príčinou havárie bolo vzplanutie zadnej časti lode, ktorá postupne celá zhorela.Po tragickej udalosti, ktorá si vyžiadala 36 obetí a tesne pred dokončením Graf Zeppelinu II sa Hugo Eckner rozhodol, že nová vzducholoď nebude na svoj let používať vysoko horľavý vodík, ale nehorľavý plyn hélium. Problém bol v tom, že výhradným dodávateľom hélia boli v tom čase Spojené štáty americké (USA). Eckner do USA vycestoval a pôvodne sa dohodol na dodávkach hélia. Od dodávok však Spojené štáty odstúpili po tom ako vtedajšie nacistické Nemecko v roku 1938 obsadilo Rakúsko. A tak sa Eckner musel vrátiť k vodíku.Aj z tohto dôvodu sa Graf Zeppelin II nevyužíval na komerčné účely. Vzducholoď lietala prevažne z propagandistických či vojensko- prieskumných dôvodov. Celkovo uskutočnila 30 letov. Poslednýkrát vzlietla 20. augusta 1939. Na jar v roku 1940 vydal vrchný veliteľ vzdušných síl Luftwaffe a ríšsky maršal Hermann Göring príkaz na demontáž vzducholode Graf Zeppelin II, čím sa v podstate skončila éra leteckej prepravy prostredníctvom veľkých vzducholodí.