Pred 90 rokmi sa narodil S. Šablatúra, zakladateľ dabingu na Slovensku

Svätopluk Šablatúra, archívna snímka. Foto: celamko.blogspot.com Foto: celamko.blogspot.com

Skalica/Bratislava 7. septembra (TASR) - Priekopníkom slovenského dabingu a zakladateľom prvého dabingového štúdia na Slovensku bol dabingový a filmový režisér Svätopluk Šablatúra. Od jeho narodenia ktorého uplynie v sobotu 7. septembra 90 rokov.V roku 1957 založil prvé dabingové štúdio na Slovensku vo vtedajších filmových ateliéroch na bratislavskej Kolibe. V tom istom roku bol v tomto štúdiu do slovenčiny nadabovaný prvý film – krátkometrážna animovaná ruská rozprávka Miško darebák (1956).Svätopluk Šablatúra sa narodil 7. septembra 1929 v Skalici. Na želanie otca študoval právo na pražskej Karlovej univerzite. Zároveň však externe študoval aj kameru na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU) v Prahe.V roku 1951 ho čakala promócia na právnickej fakulte, ale pre zlý triedny pôvod - jeho otec bol živnostník - ho k slávnostnému aktu nepripustili. Otca dokonca uväznili za tzv. protištátnu činnosť a budúceho priekopníka slovenského dabingu vyhodili z obidvoch vysokých škôl. Narukoval medzi "Čiernych barónov" do Pomocného technického práporu (PTP), čo boli pracovné útvary Československej ľudovej armády. Pracoval v bani Dukla v Dolní Suché na Ostravsku. Ochorel však na žltačku a po deviatich mesiacoch fárania ho poslali do civilu.Po návrate na Slovensko si pre svoj kádrový posudok hľadal len veľmi ťažko uplatnenie. Napokon však prácu našiel, keď v roku 1952 nastúpil ako asistent réžie v práve vznikajúcich filmových ateliéroch na bratislavskej Kolibe. Ako pomocný režisér spolupracoval na slovenských filmoch Lazy sa pohli (1952), Rodná zem (1953), Pole neorané (1953), Drevená dedina (1953) či Šťastie príde v nedeľu (1958).Počas nakrúcania Rodnej zeme, ktoré sa odohrávalo aj v Prahe, sa zoznámil s českým dabingom. Zahraničné filmy sa od roku 1950 dabovali len v Prahe. Šablatúra presvedčil šéfov vtedajšieho Československého filmu, že aj slovenské deti by mohli počúvať rozprávky vo svojom rodnom jazyku. Na skúšku mu teda dovolili urobiť sovietsky film.V roku 1957 Svätopluk Šablatúra založil prvé dabingové štúdio na Slovensku vo filmových ateliéroch na bratislavskej Kolibe. Už v tom istom roku sa ako režisér slovenského znenia podpísal pod prvý do slovenčiny nadabovaný film, ktorým bola animovaná ruská rozprávka Miško darebák nakrútená rok predtým. Spolu s filmom sa zrodil aj prvý slovenský dabingový herec – sovietskeho Miška predaboval vtedy osemročný Zoro Laurinc.Členom III. tvorivej skupiny bratislavského Štúdia hraných filmov, ktorá sa venovala najmä výrobe filmov pre deti, bol od roku 1963. Za takmer 40 rokov sa ako dabingový režisér podpísal pod mnohé rozprávky a filmy ako napríklad Snehulienka a sedem trpaslíkov, Dumbo, Popoluška, Winnetou – posledný výstrel (Olda Shatterlanda nahovoril Štefan Kvietik a Vinnetua Michal Dočolomanský), Medvedík Yogi, Synovia veľkej medvedice, Kráľovstvo krivých zrkadiel, Aladinova zázračná lampa. Pracoval tiež na seriáloch Macko Uško či Rýchla rota Chipa a Dala.Po roku 1989 ako člen komisie posudzoval, ktorí filmári by mali byť rehabilitovaní a kompenzovaní za to, že počas socializmu boli prenasledovaní či diskriminovaní. Bol tiež členom Konfederácie politických väzňov, na čele ktorej stál určitý čas aj jeho veľký priateľ, skalický rodák a neskôr charizmatický katolícky kňaz Anton Srholec.Svoje bohaté skúsenosti a vedomosti o dabingu zvečnil Svätopluk Šablatúra v zborníkoch Umenie dabovať a Svet dabingu.Dve publikácie venoval aj téme falšovania známok. Patril totiž medzi vášnivých filatelistov a v tejto oblasti pôsobil ako súdny znalec.Legendárny dabingový režisér Svätopluk Šablatúra zomrel 16. januára 2016 vo veku 86 rokov.