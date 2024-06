Pred 90 rokmi sa vo filme prvýkrát objavila postava káčera Donalda

Hoci sa knižne predstavil už v roku 1931, na svoju premiéru na filmovom plátne si musel ešte tri roky počkať, ale od júna 1934 už desiatky rokov zabáva celé generácie.





Zdroj: https://disney.fandom.com/wiki/The_Wise_Little_Hen

Komická postavička káčera Donalda (Donald Duck) s modrými očami a žltými nohami oblečená v námorníckej košeli so štyrmi gombíkmi sa stala popri myšiakovi Mickeym jednou z najobľúbenejších postáv v tvorbe Walta Disneyho. Prvá postavička svetoznámeho animátora - myšiak Mickey bola filmovou hviezdou od roku 1928.V nedeľu 9. júna uplynie 90 rokov odvtedy, keď sa postava káčera Donalda objavila prvýkrát na filmovom plátne v animovanej rozprávke Malá múdra sliepka (The Wise Little Hen).Hneď prvý príbeh káčera Donalda od Walta Disneyho si získal srdcia divákov vďaka rozkošnej pútavosti spracovania, perfektnej animácii, úsmevu i vtipu, ale aj posolstvu. Osem minútový skeč rozpráva o múdrej sliepke, ktorá hľadá spolu so svojimi kurčiatkami niekoho, kto by jej pomohol zasadiť a pozbierať kukuricu. Lenivci - káčer Donald a prasiatko Peter - sa však neustále vyhovárali, že nemôžu pracovať, lebo ich vraj bolí brucho.Sliepka napokon kukuricu s kurčiatkami zasadila, úrodu aj pozbierala a potom sa hostili dobrotami z kukurice. Hostina zavoňala tiež dvojici simulantov. Od sliepky aj dostali zakrytý košík, avšak nenachádzali sa v ňom kukuričné dobroty, ako očakávali, ale iba sirup na žalúdočnú nevoľnosť.Od uvedenia filmu vystupoval a vystupuje káčer Donald v mnohých obľúbených disneyovkách. K modrookému nespratníkovi pribudla o nejaký čas partnerka Daisy a potom aj trojica nezbedných synovcov - Huey, Dewey a Louie.Počas druhej svetovej vojny si káčer Donald zahral tiež v propagandistickom, protivojnovom filme Der Fuehrer's Face. Nešťastný káčer Donald sa v ňom nachádza v totalitnom režime, pracuje do úmoru v továrni na patróny a gniavi ho nacistická ideológia. Je to však len zlý sen, z ktorého sa káčer prebudí so soškou Sochy slobody na okne a vzápätí ju objíme. Film získal v roku 1943 Oscara ako najlepší krátkometrážny film.Káčer Donald preslávil aj amerického herca a dabéra Clarencea Nasha (1904 - 1985), ktorý mu polstoročie prepožičiaval svoj hlas. Prvýkrát sa tak stalo pred 90 rokmi práve v Malej múdrej sliepke, pričom nasledovalo ďalších viac ako 120 animovaných filmov. Posledný raz prehovoril káčer Donald Nashovým slávnym hlasom v roku 1983 v krátkometrážnej animácii Mickeyho vianočná koleda.Myšiak Mickey, káčer Donald a ďalšie známe postavičky z tvorivej dielne Walta Disneyho sa ocitli v roku 2004 aj na listových zásielkach v USA. Americká pošta vydala prvýkrát sériu známok s podobizňami obľúbených kamarátov z animovaného sveta. A samotný káčer Donald má od augusta 2004 svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy.