Pred 90 rokmi si dal Jacob Schick patentovať holiaci strojček

Bratislava 6. novembra (TASR) – Už 90 rokov uplynie v utorok 6. novembra od momentu, kedy si Američan Jacob Schick dal patentovať elektrický strojček na holenie.Po patentovaní vynálezu 6. novembra 1928 a následnom uvedení na trh, zaznamenal Schickov holiaci strojček veľký úspech. Napriek hospodárskej kríze sa za dva roky predalo viac ako milión kusov.Jacob Schick sa narodil 16. septembra 1878 v Ottumwe v americkom štáte Iowa (USA). Od detstva prejavoval zmysel pre obchod a technické novinky. Počas svojej kariéry pri vojsku sa dostal na Filipíny, no ukázalo sa, že neznáša tamojšie horúce podnebie a preto ho odvelili na Aljašku. Tu požiadal o odchod do penzie, pretože ho zaujala myšlienka stať sa zlatokopom.Nečakané zranenie Schicka počas dlhej aljašskej zimy pripútalo na lôžko. Počas tohto núteného leňošenia musel riešiť aj problém, ako sa oholiť. Napadlo mu, že by sa hodil spôsob holenia primeraný drsným podmienkam, teda bez použitia vody a mydla. Schick preto vymyslel holiaci strojček s pohyblivou hlavou, poháňaný elektrinou. Strojček strihal pri koreni fúzy, prenikajúce cez otvory vo fólii pokrývajúcej pohyblivú hlavu. Jeho nápad výrobcovia aj obchodníci najprv odmietli.Počas nasledujúcich rokov sa Schick naďalej venoval mechanickým holiacim strojčekom. Hoci jeho strojček s názvom Magazine Repeating Razor, ktorý sa dostal na trh v roku 1925, mal veľký úspech, moderné suché holenie mu nedalo spávať. V roku 1928 doviedol prototyp z Aljašky do podoby, ktorá by mohla byť úspešná na trhu a 6. novembra 1928 si dal svoj elektrický holiaci strojček patentovať.O rok neskôr si Jacob Schick založil firmu Schick Dry Shaver. Napriek veľkej hospodárskej kríze zaznamenal prístroj firmy Schick obrovský úspech. V priebehu dvoch rokov sa predalo viac ako milión holiacich strojčekov za cenu 25 dolárov.V roku 1935 sa Jacob Schick stal kanadským občanom. Chcel sa totiž vyhnúť vyšetrovaniu zo strany Spoločného výboru Kongresu pre daňové úniky, pretože presťahoval väčšinu svojho bohatstva do série holdingových spoločností na Bahamách.Smrť zastihla podnikateľa a vynálezcu Jacoba Schicka 3. júla 1937 vo veku 59 rokov v Montreale v Kanade. Stalo sa to uprostred sporu o jeho patent. Hoci súd v New Yorku nakoniec priznal práva jeho firme, škody, ktoré napáchala publicita, sa odrazili na obchode. Nekvalitné elektrické strojčeky produkované rôznymi výrobcami, kazili dobré meno jeho výrobku.Obrat nastal až po druhej svetovej vojne, keď si elektrické holiace strojčeky, obohatené o baterkové a nabíjacie varianty, našli cestu k mužom a neskôr aj k ženám.Okrem tohto vynálezu získal Jacob Schick patent aj na loď určenú pre pobrežné plytké vody a dva typy strúhadla na ceruzky.