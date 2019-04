Pred budovou Najvyššieho súdu sa začali protesty odporcov extrémizmu

Budova Najvyššieho súdu SR, ilustračná snímka. Foto: TASR/Peter Hudec Foto: TASR/Peter Hudec

Bratislava 29. apríla (TASR) - Pred budovou Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, kde sídli aj Najvyšší súd (NS) SR, sa krátko po 9.00 h začal protest pod názvom Stop fašizmu, ktorý zorganizovala občianska iniciatíva Zabudnuté Slovensko.Päťčlenný senát správneho kolégia NS SR bude v pondelok po 10.00 h opätovne na svojom verejnom pojednávaní rozhodovať vo veci prípadného rozpustenia parlamentnej ĽSNS. Do protestu iniciatívy sa zapojilo 11 osobností verejného života – medzi nimi Eva Mosnáková, slovenský neurológ Pavel Traubner, herečka Zuzana Kronerová, občiansky aktivista Ján Benčík, hudobník a organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák, publicisti a novinári Martin M. Šimečka, Marián Leško a ďalší, ktorí držia transparenty s 11 písmenami, ktoré tvoria dve slová názvu protestu.Ako uviedli organizátori protestu, "ide o prejav jasného občianskeho postoja v časoch narastajúcej podpory rôznych foriem extrémizmu v našej spoločnosti". To považujú za alarmujúce ohrozenie slobody a demokracie.Na druhej strane sa pred budovou MS SR a NS SR a v nej začali postupne schádzať aj stúpenci ĽSNS. V mieste oboch zhromaždení sú prísne bezpečnostné opatrenia, keď sa v budove nachádzajú desiatky príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) vrátane zásahovej jednotky, psovodov a pyrotechnikov. Pred budovou sú zase prítomné hliadky mestskej polície a štátnej polície. Očakáva sa veľký záujem médií, keď na prvé pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo pred senátom NS SR 9. apríla, sa akreditovalo 51 novinárov.Návrh na rozpustenie strany podal na NS SR generálny prokurátor Jaromír Čižnár v máji 2017. O osude kotlebovcov rozhoduje senát pod vedením predsedníčky Jany Zemkovej. Ak by senát rozhodol o rozpustení ĽSNS, bolo by to po prvý raz v histórii samostatného Slovenska, keď by súdnou cestou bola zakázaná parlamentná politická strana.NS SR už raz, a to koncom februára 2006, rozhodoval o zákaze činnosti kontroverznej krajne pravicovej strany Slovenská pospolitosť - Národná strana (SP - NS), ktorej viacerí členovia čelili vtedy obvineniam z trestných činov.Dôvodom na rozpustenie strany bola podľa vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ktorý podnet na NS podal, skutočnosť, že strana svojimi stanovami, programom a činnosťou na území SR porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy. Následne NS SR predchodkyňu ĽSNS, SP - NS, na začiatku marca 2006 aj zakázal.Podklady na rozpustenie Pospolitosti vypracoval za GP SR vtedy rovnako ako v súčasnosti podklady na rozpustenie ĽSNS ten istý prokurátor GP SR Ivan Minár.