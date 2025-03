Pred Košicami sa zrazil autobus a šesť áut, cesta je v oboch smeroch neprejazdná – FOTO

3.3.2025 (SITA.sk) - Pred vstupom do Košíc sa krátko po ôsmej ráno zrazil autobus a šesť osobných áut. Ako ďalej informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , pri nehode sa podľa predbežných informácií zranilo osem ľudí, no rozsah ich zranení zatiaľ nie je známy. K nehode došlo pred vstupom do mesta, v smere od Michaloviec, pri mestskej časti Košická Nová Ves.„Na mieste sa aktuálne nachádzajú všetky záchranné zložky, policajti úsek cesty uzatvorili a momentálne je v oboch smeroch neprejazdný, dopravu v tomto úseku riadia policajti. Na mieste sa okrem policajtov, ktorí dokumentujú nehodu, nachádza aj vyšetrovateľ Policajného zboru a prizvaný bol aj znalec z odboru cestná doprava," uviedla Ivanová. Účastníci nehody absolvovali dychové skúšky na alkohol, ani jeden z nich nenafúkal.„Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru a obchádzkové trasy, na ktoré ich navedú. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to situácia dovolí," uzavrela Ivanová.