Pred ministerstvom zahraničia protestovali ľudia proti Blanárovej politike a podkladaniu sa Putinovmu režimu

Kontakty Ficovej vlády s Ruskom

Blanár skritizoval protest

9.12.2024 (SITA.sk) - Iniciatíva Mier Ukrajine v pondelok zorganizovala protestný pochod Ruky preč od Slovenska namierený „proti politike ministra Blanára a podkladaniu sa Putinovmu Rusku“.Od ministerstva zahraničia sa účastníci pochodu presunuli popred ruské veľvyslanectvo až k veľvyslanectvu Gruzínska, kde sa koná protest Za slobodné Gruzínske, organizované stranou OKS a ďalšími spoluorganizátormi.Protestujúci žiadajú rezort zahraničia, aby vysvetlil rokovania s ruským šéfom diplomacie Sergejom Lavrovom . „Aké boli výsledky a na základe čoho bolo spravené kontroverzné vyjadrenie "Slovensko prejavilo záujem zapojiť sa do eurázijskej bezpečnostnej architektúry," ktoré tvrdí Lavrov? Rusko je pre nás bezpečnostnou hrozbou, nie partnerom na dôverné rozhovory,“ uviedli organizátori protestu, ktorí tiež žiadajú, aby generálna prokuratúra preverila, či nedošlo k činom, ktoré možno považovať za vlastizradu alebo ohrozenie záujmov Slovenskej republiky.Premiér zároveň podľa nich musí vysvetliť kontakty s Ruskom a objasniť stretnutia a vyjadrenia na medzinárodnej scéne.Podľa poslanca parlamentu za SaS a zároveň predsedu OKS Ondreja Dostála je takzvaná zahraničná politika na všetky štyri svetové strany v skutočnosti zrádzaním spojencov Slovenska a aktivitou v prospech záujmov Putinovej diktatúry v Rusku a totalitnej komunistickej Číny.„Ak Juraj Blanár neodíde z postu ministra zahraničných vecí sám, OKS bude iniciovať, aby opozícia prišla s návrhom na to, aby mu Národná rada SR vyslovila nedôveru,“ uviedol Dostál.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ) zdôraznil, že v piatok 6. decembra jeho ministerstvo odmietlo informáciu šírenú prostredníctvom ruskej agentúry TASS o tom, že by sa Slovenská republika zúčastnila konferencie v Minsku a že prejavila záujem zapojiť sa do rámca eurázijskej bezpečnostnej architektúry.„Popri hlavných témach bilaterálneho stretnutia ma informoval aj o tejto iniciatíve minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na rokovaní vo štvrtok 5. decembra na zasadnutí Ministerskej rady OBSE na Malte. Slovensko je však jasne ukotvené v bezpečnostnej architektúre Severoatlantickej aliancie a zároveň dôsledne presadzuje diplomatické riešenie akýchkoľvek konfliktov s cieľom dosiahnutia stabilného a trvalého mieru,“ uviedol Blanár.Zároveň kritizoval pondelkový protest a jeho organizátorov. „Napriek tomuto všetkému pán Dostál a jeho OKS dnes zvolávali ľudí, aby prišli pred ministerstvo zahraničných vecí a žiadajú, aby sme vysvetlili rokovania s ruským ministrom Lavrovom. Nuž, ten kto chce, tak si informácie nájde. Kto má skutočný záujem o Slovensko, tak preň pracuje a nezvoláva protesty, ktorých jediným cieľom je zviditeľniť politickú stranu, ktorá nevie viesť férovú politiku,“ vyhlásil Blanár a dodal, že odmieta politizáciu zahraničnej diplomatickej služby, o ktorú sa snažia opozičné strany.