Pred ministerstvom životného prostredia ČR sa zhromaždili aktivisti

Ilustračné foto. Foto: denik.cz Foto: denik.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 6. augusta (TASR) - Približne 20 ekologických aktivistov začalo v utorok protest pred budovou českého ministerstva životného prostredia v pražskej štvrti Vršovice. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Aktivisti upozorňujú na z ich pohľadu laxný postoj kabinetu českého premiéra Andreja Babiša ku klimatickej zmene. Demonštranti pred vstupom do budovy rozvinuli niekoľko transparentov. Na najväčšom z nich je hesloodkazujúce na šéfa rezortu, napísali Novinky.cz.Na mieste na demonštrantov dozerá polícia, ktorá zabezpečuje, aby nebol zablokovaný vchod do budovy.Aktivisti z hnutia Extinction Rebellion (XR) a Limity jsme my sa pozastavili nad tým, ako sa ČR môže zaviazať, že bude znižovať emisie, a zároveň povoliť rozšírenie a pokračovanie ťažby hnedého uhlia v severných Čechách v bani Bílina.Všetci musíme začať konať, apelovali protestujúci na verejnosť, aby sa ľudia obracali na ministra Brabca a dožadovali sa zmeny benevolentného postoja ministerstva k znižovaniu emisií.