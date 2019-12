Pred odchodom za zábavou treba domov zabezpečiť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. decembra (TASR) - Pri odchode mimo bydliska je dôležité zabezpečiť dom či byt. Okná by mali byť zavreté, dvere treba zamknúť. "Kľúč nepatrí pod rohož, vezmite ho so sebou," upozorňuje polícia v súvislosti s koncom roka, ktorý trávia mnohí mimo domova.Polícia odporúča aktivovať aj zabezpečovacie zariadenie.dopĺňa.Vozidlá by sa nemali nechávať zaparkované na opustených neosvetlených miestach, kde nie je pohyb ľudívaruje polícia.