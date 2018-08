Pred piatimi rokmi zomrel slovenský herec Jozef Adamovič

Jozef Adamovič, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Košice/Bratislava 2. augusta (TASR) – Herec Jozef Adamovič patril v 60. a 70. rokoch minulého storočia medzi najobsadzovanejších slovenských umelcov. Na doskách slovenských divadiel vytvoril 70 divadelných postáv. Medzinárodný úspech mu priniesla rola v českej snímke Valčík pro milión a neskôr postava grófa Mórica Beňovského v 13-dielnom koprodukčnom slovensko-maďarskom výpravnom televíznom seriáli Vivat Beňovský!. Od úmrtia herca uplynie vo štvrtok 2. augusta päť rokov.Jozef Adamovič sa narodil 23. apríla 1939 v Trnave. Po maturite v roku 1956 začal v Bratislave študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Po ukončení štúdia na VŠMU (1960) sa stal členom Slovenského národného divadla (SND), v ktorom pôsobil až do roku 1990. Vytvoril množstvo divadelných postáv Corneille: Cid, Gozzi: Kráľ Jeleň, Goldoni: Učiteľ tanca, Shakespeare: Sen noci svätojánskej a Richard II., Kráľ Lear: Edgar, Rostand: Cyrano z Bergeracu.V roku 1960 ho obsadili do českého filmu Valčík pro milión režiséra Josefa Macha. Snímka zaznamenala obrovský úspech na Kube.prezradil herec v rozhovore pre denník Pravda v roku 2001.Hral aj v ďalších českých a najmä slovenských filmoch a televíznych inscenáciách. Svoj herecký naturel uplatnil napríklad vo filmoch Synové velké medvědice (1966), Hry lásky šálivé (1971), Temné slunce (1980), Noční jazdci (1981), Súdim ťa láskou (1981), Pták Ohnivák (1997).Z televíznych filmov, v ktorých hral, sú známe Kubo (1965), Tiene v raji (1986), Kamene (1989). V roku 2012 si zahral v televíznom seriáli Pod povrchom.Začiatkom 70. rokov 20. storočia utrpel vážne zranenia pri autohavárii a odvtedy ho bolo možné vídať s nezameniteľnou jazvou na tvári.V roku 1975 dostal hlavnú úlohu grófa Mórica Beňovského v 13-dielnom koprodukčnom slovensko-maďarskom výpravnom televíznom seriáli Vivat Beňovský!., zaspomínal Adamovič.Od konca 70. rokov minulého storočia sa na filmovom plátne objavoval iba príležitostne.Bol spoluzakladateľom Akadémie múzických umení (AMU) v Banskej Bystrici, neskôr tam začal prednášať na fakulte Dramatických umení. Od 90. rokov dvadsiateho storočia až do svojho skonu pôsobil na košickom konzervatóriu a na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave.Prezident SR Ivan Gašparovič mu udelil 3. januára 2012 pri príležitosti 19. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania - Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR. Na bratislavský Filmový chodník slávy, ktorý sa tiahne pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava, pribudla 20. júna 2012 pamätná dlaždica, na ktorej je podpis divadelného a filmového herca, režiséra a pedagóga Jozefa Adamoviča.Manželkou Jozefa Adamoviča bola známa slovenská herečka Božidara Turzonovová.Herec, pedagóg a režisér Jozef Adamovič zomrel 2. augusta 2013 v Košiciach vo veku 74 rokov.