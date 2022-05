Pred rezerváciou zájazdu cez internet sa neunáhlite. Odborníčka radí, ako sa dá vyhnúť sklamaniu

Ceny vrátane všetkých poplatkov

1.5.2022 (Webnoviny.sk) - Pred záväznou rezerváciou zájazdu na internete sa netreba ponáhľať. Je dobré najskôr porovnať cenové ponuky na viacerých online rezervačných portáloch, lebo ceny sa môžu výrazne líšiť.Radí to riaditeľka Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike (ESC) na Ministerstve hospodárstva SR „Ceny zájazdov musia byť uvedené vrátane všetkých dodatočných poplatkov. Neskoršie zrušenie záväzne objednanej rezervácie je väčšinou spojené so storno poplatkom," upozornila.Odborníčka zároveň odporúča, na čo sa pri kúpe zájazdu cez internet zamerať a na čo si dať pozor.Tento rok pravdepodobne vzrastie počet ľudí, ktorí si pred blížiacou sa letnou dovolenkou zarezervujú zájazd alebo individuálne ubytovanie na online portáloch.Pandémia koronavírusu je totiž na ústupe a dovolenkové destinácie uvoľňujú pravidlá na úroveň pred ňou.Aby sa dovolenkári vyhli sklamaniu, mali by si skontrolovať, aké služby sú zahrnuté v cene a či za tie, ktoré očakávajú, si nemusia priplatiť.Pozor si treba dať na vopred zakliknuté extra spoplatnené služby, čo je podľa šéfky ESC zakázaná obchodná praktika.„Pokiaľ vaša rezervácia obsahuje už vopred zakliknuté extra spoplatnené služby, o ktoré nemáte záujem, nezabudnite zakliknutné políčko odznačiť. Ak ste to nespravili, lebo ste si to všimli až po odoslaní objednávky, môžete nás kontaktovať," uviedla Zalaiová.Pre výber správneho cestovného poistenia odporúča venovať pozornosť poistným podmienkam.Pred odoslaním objednávky zas nezaškodí skontrolovať správnosť vyplnených údajov. „Dodatočná zmena údajov môže byť spoplatnená. Potvrdenie rezervácie má byť doručené na e-mail, avšak niekedy môže prísť do priečinku s nevyžiadanou poštou," podotkla Zalaiová s tým, že je potrebné poriadne si skontrolovať e-mailovú schránku.Po odoslaní objednávky tiež radí urobiť aj jej printscreen, ten môže neskôr v prípade sporu poslúžiť ako dôkaz.Podľa expertky je takisto dôležité neorientovať sa výlučne na základe fotografií v ponuke, lebo sa nemusia zhodovať úplne s realitou.