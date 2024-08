Pred Ružomberčanmi stojí posledná prekážka na ceste za účasťou v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy

Je to päťdesiat na päťdesiat

Za arménsky tím hrá aj Slovák

19.8.2024 (SITA.sk) - Futbalistov Ružomberka delí už len jedna prekážka od toho, aby boli v jesennej časti tejto sezóny súčasťou ligovej časti Európskej konferenčnej ligy.Po prekvapujúcom vyradení chorvátskeho Hajduku Split stojí pred minulosezónnym víťazom Slovenského pohára arménsky tím FC Noah z Jerevanu.Ak zverenci trénera Ondřeja Smetanu zvládnu nasledujúce dve stretnutia s týmto súperom, bude to najväčší úspech v klubovej kariére.FC Noah však nebude ľahkým orieškom, na ceste do play-off totiž vyradil severomacedónsky FK Škendija, maltský tím Sliema Wanderers FC aj grécky AEK Atény "Majú kvalitu, vyradili AEK Atény. To isté si ale oni hovoria o nás, že sme vyradili Hajduk Split, odohrali sme dobré zápasy s Trabzonom. Čiže šance sú päťdesiat na päťdesiat a je dôležité sa za krátky čas dobre zregenerovať, dobre sa pripraviť na to, aby sme si z prvého zápasu priniesli dobrú východiskovú pozíciu pred domácim zápasom,“ zamyslel asistent trénera v ružomberskom klube Peter Tomko na oficiálnom klubovom webe.Hneď po štvrtkovom postupe cez Hajduk Split zisťovali Ružomberčania informácie o ďalšom súperovi v pohárovej Európe."Je to arménsky tím s množstvom zahraničných hráčov, s veľkou kvalitou hlavne smerom do ofenzívy. Vieme aj o nejakých medzerách v tom mužstve. Hrá tam aj Slovák Matej Gamboš, ktorý v minulosti hrával v Žiline a Zlatých Moravciach. Určite majú kvalitu, ale to isté povedia aj oni o nás. Karty sú rozdané tak päťdesiat na päťdesiat. Bude dôležité dobre odohrať prvý zápas pred odvetou,“ pokračoval Tomko.Zaujímavosťou je, že arménsky tím aj štvrtýkrát v tejto sezóne začína doma. Naopak, slovenský klub premiérov začína duelom u súpera. Podľa Tomka to nehrá úlohu."Každý zápas je veľmi dôležitý. Tak, ako keď sme začínali doma, tak určité veci boli dôležité, aby sme ich dobre zvládli pred odvetou. Teraz bude tiež ten plán jasný. Prichystať si veci tak, aby sme to mali pred druhým zápasom v našich rukách a mohli sa pobiť o účasť v hlavnej fáze Konferenčnej ligy,“ dodal.