Pred súdom vypovedajú obžalovaní z kauzy Mýtnik, Brhel si dokonca pripravil rozsiahlu prezentáciu

18.10.2022 (Webnoviny.sk) -Výpoveďou obžalovaného právnika Martina Bahledu v utorok pokračuje na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Mýtnik.Pôvodne mal prvý vypovedať obžalovaný podnikateľ Jozef Brhel , ktorý má pripravené aj technické pomôcky v podobe dvoch bannerov.Sudca umožnil zmeniť poradie výpovedí obžalovaných z dôvodu Bahledovho zdravotného stavu. Obžalobe v tomto prípade čelí okrem Jozefa Brhela aj jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc , bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega , podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda.„To čo sa mi kladie v obžalobe za vinu nezodpovedá skutočnosti. Uvedené jednanie nespĺňa základné znaky trestného činu legalizácie ani akéhokoľvek iného trestného činu,“ povedal v úvode Bahleda s tým, že nikdy nebol členom žiadnej organizovanej skupiny.Po dokončení spontánnej výpovede Bahleda uviedol, že využije ďalej svoje právo nevypovedať vo veci a neodpovedať na žiadne otázky.„V rámci vykonávania dokazovania sa potom vyjadrím a po vykonaných dôkazoch budem ochotný odpovedať aj na položené otázky,“ dodal prvý vypočutý obžalovaný. Prokurátor následne čítal zápisnicu z výpovede obžalovaného Bahledu z prípravného konania.Pred samotnou výpoveďou obžalovaného sa súd zaoberal námietkou k ustanoveniu náhradného sudcu v senáte, ktorú nakoniec zamietol. Obhajca Jozefa Brhela Michal Mandzák povedal, že podá sťažnosť, o ktorej by mal následne rozhodovať Najvyšší súd SR Rovnako prokurátor prečítal stanovisko k 16 výhradám obhajoby, ktoré predložil na poslednom pojednávaní. „Toto je poslednýkrát, čo prokuratúra odpovedá na takto položené otázky,“ uviedol prokurátor s tým, že všetky prípadné polemiky sa majú uviesť v záverečných rečiach po ukončenom dokazovaní.K podanej obžalobe sa na predošlých pojednávaniach vyjadrili obhajcovia obžalovaných, ktorí prokuratúru kritizovali pre nekompletnosť dokumentu, neposkytnutie informácií o skutkoch, za ktoré sú obžalovaní stíhaní, nerešpektovanie zdravotného stavu Brhela st. vo väzbe a ďalšie skutočnosti. Po vyjadreniach advokátov všetci šiesti obžalovaní na výzvu sudcu zhodne uviedli vo vyhláseniach o vine a nevine, že sú nevinní.Prokurátor v rámci prvého pojednávacieho dňa v pondelok (10. októbra) prečítal obžalobu na šesť osôb obžalovaných z piatich skutkov. Ide v nich o porušovanie povinnosti pri správne cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti alebo o zločin prijímania úplatku.„Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby.Predmetom obžaloby podanej už vo februári tohto roku je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne.Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít.S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.V rámci policajných akcií Mýtnik I až III boli obvinení napríklad podnikatelia Jozef Brhel, Miroslav Výboh, Michal Suchoba, ďalej bývalý prezident finančnej správy František Imrecze , jeho nástupkyňa Lenka Wittenbergerová alebo bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc.Obvinenia sa týkajú korupcie pri verejných obstarávaniach na Finančnej správe SR alebo ministerstve financií alebo ovplyvňovaní legislatívnych procesov.