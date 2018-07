Pred tlačovou konferenciou Trumpa s Putinom vyviedli protestujúceho

Na snímke novinári v tlačovom stredisku sledujú tlačovú konferenciu amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruskeho prezidenta Vladimira Putina po skončení summitu v Helsinkách 16. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 16. júla (TASR) - Protestujúceho muža museli v pondelok vyviesť tesne pred spoločnou tlačovou konferenciou amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo fínskych Helsinkách. Informovala o tom agentúra AP.Muž usadený medzi americkými novinármi držal plagát s nápisomna ktorú sa chcel podľa vlastných slov spýtať. Identifikoval sa ako reportér amerického liberálneho časopisu The Nation.K mužovi pristúpil agent americkej tajnej služby a fínska ochranka ho vyviedla z miestnosti, kde sa mala o niekoľko minút konať tlačová konferencia oboch prezidentov.Podľa vyhlásenia časopisu The Nation išlo o Sama Husseiniho, ktorý dostal od časopisu akreditáciu, aby spravodajsky pokrýval summit.píše sa v stanovisku časopisu The Nation.