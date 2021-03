Pred upchatým Suezským prieplavom čakajú stovky lodí, nákladná doprava má tak denne miliardové straty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Obrovská uviaznutá nákladná loď Ever Given v Suezskom prieplave bráni preprave tovarov za 9,6 miliardy dolárov denne. Podľa údajov časopisu Lloyd's List, ktorý sa venuje nákladnej preprave, sa cez prieplav denne prepraví tovar za zhruba 5,1 miliardy dolárov smerom na západ a za 4,5 miliardy dolárov smerom na východ.Odborníci pritom tvrdia, že snaha o vyslobodenie lode môže trvať niekoľko týždňov. Loď Ever Given, ktorej prevádzkovateľom je taiwanská spoločnosť Evergreen Marine, má totiž veľkosť štyroch futbalových ihrísk. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Podľa Lloyd's List čaká pred vstupom do Suezského prieplavu z oboch strán viac ako 160 lodí.„Teraz dostávame správy o tom, že prepravné spoločnosti začínajú odkláňať svoje plavidlá k južnému cípu Afriky čiže k Mysu dobrej nádeje, čo znamená predĺženie cesty o približne 12 dní," povedal Guy Platten, generálny tajomník Medzinárodnej komory lodnej prepravy.Objavia sa „určité veľké reálne vplyvy na dodávateľské reťazce" a náklady budú nakoniec znášať spotrebitelia, dodal Platten.