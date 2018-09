Pred vládnou ofenzívou v Sýrii presúva Turecko ďalšie zbrane k hranici

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 4. septembra (TASR) - Pred očakávanou ofenzívou sýrskych vládnych síl v provincii Idlib na severozápade krajiny presúva susedné Turecko do pohraničia ďalšiu vojenskú techniku. Tlačová agentúra DPA to uviedla v utorok s odvolaním sa na správy tureckých médií.Ankara podľa údajov štátnej agentúry Anadolu vyslala tanky do juhotureckej provincie Hatay, zatiaľ čo denník Hürriyet informoval o preprave obrnených vozidiel a ťažkých diel cez územie ďalšej pohraničnej provincie Kilis. Zdroje z prostredia bezpečnostných zložiek uviedli, že armáda rozmiestnila obrnené vozidlá na opačnej strane hranice, čo má prispieť k zastaveniu prípadnej vlny utečencov smerujúcich do Turecka. Rozšírila zároveň veľký utečenecký tábor v sýrskej pohraničnej oblasti Átima.Turecko už teraz poskytuje útočisko viac než trom miliónom utečencov zo Sýrie a ďalších odmieta prijať.Podľa Anadolu turecká armáda taktiež posilňuje ochranu 12 pozorovateľských stanovíšť na severozápade Sýrie, kam vyslala autá naložené štvormetrovými betónovými blokmi s hmotnosťou 12 ton. Tieto stanovištia Turecko zriadilo na základe dohody s Iránom a Ruskom o tzv. zónach deeskalácie v Sýrii.Sýrska provincia Idlib zostáva po rokoch občianskej vojny v tejto blízkovýchodnej krajine poslednou baštou protivládnych povstalcov, proti ktorým sa Damask zrejme chystá zakročiť. Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii hlásila v utorok z Idlibu približne 30 ruských náletov, čo potvrdil DPA jeden z veliteľov povstaleckej skupiny Národný oslobodzovací front.Rusko je v sýrskom konflikte podporovateľom vlády v Damasku, zatiaľ čo Turecko stojí na strane protivládnych povstalcov.Odhaduje sa, že v husto obývanej provincii Idlib je sústredených približne 10.000 bojovníkov skupín napojených na teroristickú sieť al-Káida. V tej istej oblasti však žijú aj približne tri milióny civilistov, čo v súvislosti s očakávanou ofenzívou vyvoláva obavy z humanitárnej katastrofy.