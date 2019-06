Pred výbor Snemovne pre súdnictvo predstúpi bývalá Trumpova poradkyňa

Na archívnej snímke Hope Hicksová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. júna (TASR) - Bývalá šéfka komunikačného oddelenia Bieleho domu Hope Hicksová súhlasila, že sa zúčastní na neverejnom vypočutí vo výbore pre súdnictvo Snemovne reprezentantov amerického Kongresu. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Výbor si Hicksovú predvolal v máji v súvislosti so správou osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý preveroval podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Neverejné vypočutie Hicksovej sa uskutoční 19. júna a následne bude zverejnený jeho prepis.Meno Hicksovej, ktorá bola dlhoročnou spolupracovníčkou amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho dcéry Ivanky, sa viackrát vyskytuje v celej Muellerovej správe."Je dôležité vypočuť si pani Hicksovú, ktorá bola kľúčovým svedkom osobitného vyšetrovateľa. Pani Hicksová je oboznámená s tým, že výbor jej bude môcť položiť také otázky, aké uzná za vhodné," uviedol šéf výboru pre súdnictvo Snemovne reprezentantov Jerrold Nadler.Demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov schválila v utorok opatrenie, umožňujúce žalovať poradcov prezidenta Donalda Trumpa, ktorí odmietnu vypovedať pred kongresovými výbormi.Prijaté opatrenie umožní podať žalobu na tých Trumpových spolupracovníkov, ktorí ignorujú predvolania, aby vypovedali pred jej výbormi. V takýchto prípadoch bude možné žiadať americké federálne súdy, aby nariadili prezidentovým poradcom predstúpiť pred kongresmanov.Snemovňa reprezentantov priznáva právomoc svojmu justičnému výboru, aby mohol súdnou cestou vymáhať výpovede týkajúce sa vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016. Členovia výboru požadujú zverejnenie úplného textu Muellerovej správy, ako aj ďalšie súvisiace dôkazy a dokumenty.Nové právomoci umožnia v prvom rade konanie voči bývalému poradcovi Bieleho domu Donovi McGahnovi, ktorý na podnet Trumpovej administratívy ignoroval predvolanie vypovedať pred justičným výborom Kongresu. McGahn by mal svedčiť o údajných pokusoch prezidenta zasahovať do Muellerovho vyšetrovania.Mueller vyšetroval údajné prepojenie Ruska a prezidentskej kampane Donalda Trumpa v roku 2016. Vyšetrovanie ukončil 22. marca tohto roka, pričom následne správu z neho predložil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi.Minister zverejnil 24. marca v liste adresovanom Kongresu krátke štvorstranové zhrnutie najdôležitejších záverov z Muellerovho vyšetrovania, podľa ktorých sa volebný tím súčasného prezidenta Trumpa spolčenia s Ruskom nedopustil.