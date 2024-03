Pred zrážkou s mostom podstúpila nákladná loď v prístave v Baltimore údržbu motora

28.3.2024 (SITA.sk) - Obrovská nákladná loď, ktorú nebolo možné ovládať a následne narazila do mosta Francis Scott Key Bridge v americkom meste Baltimore, absolvovala predtým v miestnom prístave „bežnú údržbu motora“. V stredu to uviedla americká pobrežná stráž.„Pokiaľ ide o motor, neboli sme informovaní o žiadnych problémoch s plavidlom,“ povedal na tlačovej konferencii predstaviteľ pobrežnej stráže Shannon Gilreath.Kontajnerová loď Dalí v utorok okolo 1:30 ráno narazila do piliera mosta, ktorý sa následne zrútil do rieky Patapsco. V čase nárazu sa loď pohybovala rýchlosťou 13 kilometrov za hodinu. Očakáva sa, že strata mosta preruší prímestskú dopravu a naruší dôležitý lodný prístav.Potápači medzičasom našli telá dvoch zo šiestich nezvestných pracovníkov, ktorí boli v čase nešťastia súčasťou stavebnej čaty vypĺňajúcej výmole na moste. Identifikovali ich ako občanov Mexika a Guatemaly. Súčasťou stavebnej čaty boli tiež osoby z Hondurasu a Salvádora.Keď úrady v Baltimore dostali varovanie, že nákladnú loď nie je možné ovládať a mieri k mostu, policajti približne do 90 sekúnd odpovedali, že sa im podarilo zastaviť premávku vozidiel na moste v oboch smeroch. Niektorým vozidlám sa podarilo opustiť most iba niekoľko sekúnd pred jeho zrútením.