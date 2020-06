Predaj alkoholických nápojov v Nórsku v máji vzrástol o 44 %

Predaj alkoholických nápojov v Nórsku sa v máji zvýšil medziročne až o 44 %, keďže cestovné obmedzenia pre pandémiu nového koronavírusu bránili obyvateľom v nákupe lacnejšieho alkoholu v zahraničí. Uviedol to nórsky štátny maloobchodník Vinmonopolet, ktorý má monopol na predaj alkoholu v krajine.





Nórsko v polovici marca zatvorilo hranice pre väčšinu cudzincov a nariadilo karanténu každému, kto sa vrátil domov. A zároveň vláda zatvorila reštaurácie, čím sa Vinmonopolet stal jediným zdrojom všetkých alkoholických nápojov okrem piva.Celkový odbyt Vinmonopoletu sa tak za päť mesiacov od začiatku januára do konca mája zvýšil o 28 %."Predaj vzrástol, ale nie viac, ako by sa dalo očakávať vzhľadom na zastavenie cestovania, zatvorenie bezcolných obchodov na hraniciach aj reštaurácií, barov a kaviarní," uviedol vo vyhlásení hovorca Vinmonopoletu Jens Nordahl.Zo zatvorenia hraníc profitovali aj dovozcovia, výrobcovia aj veľkoobchodníci (ako napríklad Arcus kótovaný na burze v Osle), ktorí zásobujú maloobchodné monopolné predajne alkoholom.A pokiaľ budú platiť cestovné obmedzenia, predaj v obchodoch Vinmonopoletu bude naďalej silný, skonštatoval hovorca Arcusu Per Bjoerkum.Spoločnosť Arcus, ktorá v marci odložila rozhodnutie o vyplatení dividend, neskôr oznámila, že ich vyplatí, keďže cena jej akcií stúpla o 50 %.Reštaurácie a bary v Nórsku sa už síce postupne otvárajú, ale s menším počtom zákazníkov. A vláda upozornila, že cestovné obmedzenia môžu trvať mesiace.Koncom mája Nórsko schválilo obnovenie cestovania do susedného Dánska od 15. júna, ale ponechalo v platnosti karantény pri cestách do ostatných štátov vrátane Švédska, obľúbenej destinácie pre Nórov, ktorí sa snažia ušetriť na nákupe alkoholu.