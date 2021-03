Predaj áut sa výrazne prepadol, Slovensko skončilo až pod priemerom Európskej únie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vo februári tohto roku si Slováci kúpili 5 535 nových osobných automobilov. Medziročne to predstavuje pokles o 23,34 percenta. Ako ďalej informuje Zväz automobilového priemyslu SR , z dôvodu uzatvorenia prevádzok predaja bol predpokladaný výrazný pokles predaja. Čo sa týka značiek, dominovala Škoda s trhovým podielom cez 28 percent.Registrácie malých úžitkových automobilov dosiahli vo februári aktuálneho roka 566 vozidiel, čo je oproti rovnakému mesiacu minulého roka pokles o takmer 10 percent. Asi pätinový podiel na predaji má značka Fiat.„Za február bol medziročný pokles v EÚ 19,3 percenta, Slovensko sa umiestnilo pod priemerom v EÚ. Za prvé dva mesiace je pokles v EÚ 21,7 percenta, Slovensko patrí k šiestim krajinám s najvyšším poklesom predaja," uvádza zväz.Kategória nákladných automobilov do 12 ton zaznamenala podľa údajov zväzu výrazný nárast o vyše 200 percent. Registrácie totiž vo februári 2021 dosiahli úroveň 49 vozidiel, kým rok predtým to bolo 16 vozidiel. Pri nákladných automobiloch nad 12 ton bol celkový výsledok za február tohto roka 222 vozidiel, čo znamená medziročný nárast o 41 percent. Autobusov sa vo februári aktuálneho roka registrovalo 5, kým rok predtým 11.