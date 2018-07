Predaj bicyklov s elektrickým pohonom v Česku už prerastá do boomu

Na snímke elektrobicykel. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Praha 3. júla (TASR) - Záujem Čechov o bicykle s elektrickým pohonom prudko rastie. Prvé prišli do krajiny okolo roku 2007 a ich domáca výroba sa začala o tri roky neskôr. Vlani sa už stali motorom obchodu s týmto sortimentom, ktorý prerástol do skutočného boomu.Podľa odborníkov sa v súčasnosti 20 % bicyklov v Česku predáva s elektrickým pohonom. Ich podiel na finančných tržbách obchodníkov bude vďaka cene ešte vyšší. Možno až 40-%. Zatiaľ sa tento ukazovateľ štatisticky nesleduje. Vlani sa podľa odhadu predalo asi 30.000 elektrobicyklov.Tento dopravný prostriedok len výnimočne stojí menej ako 20.000 Kč (769,29 eura). V tom prípade obyčajne ide o čínske modely. Českí výrobcovia začali s výrobou tohto sortimentu skromne. Firma Bohemia Bike ich v roku 2011 zmontovala 300, tento rok by ich mohla dodať na trh asi 2000. Firma Autor sa im začala venovať v roku 2014. A ich výroba dostáva masový charakter.Väčšinu modelov sa českým výrobcov elektrických bicyklov počas sezóny darí vypredať. Záujemcovia o ne musia niekedy na ich dodanie čakať aj niekoľko týždňov.Podmienky pre podnikanie domácich výrobcov sa ešte zlepšia. V EÚ zrejme dôjde k uvaleniu antidumpingového cla na ich dovoz z tretích krajín. Európska komisia už začala príslušné konanie a od mája eviduje dovoz elektrických bicyklov do EÚ.