Predaj bytov v EUROVEA 2 láme rekordy

Bratislava 5. septembra (OTS) - 168 metrov vysoký mrakodrap Eurovea Tower a rezidencie Riverside priamo na promenáde v pokračovaní obľúbeného nákupného centra Eurovea potvrdzujú svoje kvality. K dnešnému dňu má nového majiteľa 210 bytov, čo je viac ako 40% z celkového počtu 488 nových bytov na nábreží Dunaja.“, hovorí, výkonný riaditeľ JTRE.Prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower ponúka na 47 nadzemných podlažiach 389 rezidencií s panoramatickými výhľadmi na celú Bratislavu, exkluzívne lobby, dostatok parkovania a prechod suchou nohou do nákupného centra Eurovea. Elegantná stavba s ladnými krivkami, zdôraznenými cez deň hrou tieňov na fasáde a v noci pôsobivou ilumináciou, bude ozdobou siluety hlavného mesta. Originalita bývania v 168-metrovej veži nie je iba v jej výške, ale najmä v dotyku s najväčšou stredoeurópskou riekou Dunaj, v modernosti jej stvárnenia, kvalite prevedenia a celkovo v jedinečnosti novej dominanty Bratislavy. Na výstavbu prvého slovenského mrakodrapu bude použité množstvo betónu, ktoré by naplnilo 14 olympijských plaveckých bazénov. Ak by sa všetky dvere z Eurovea Tower postavili na seba, budú vysoké až 5 051 metrov, čo je viac, ako má najvyšší vrch Európy – Mont Blanc. 168-metrová veža bude dokončená v roku 2023.Rezidencie Eurovea Riverside sa na promenáde plynule napoja na súčasné bývanie v Eurovea a ladne doplnia panorámu mestskej zástavby na nábreží Dunaja. Ponúknu 96 nových rezidencií s neobmedzeným výhľadom na pokojný tok Dunaja. Eurovea Riverside prinesie kvalitné materiály i moderné technológie. Štandardy v zariadení interiéru a spoločných priestorov sú veľmi podobné ako v Eurovea Tower a splnia očakávania najnáročnejších klientov.Nová štvrť Eurovea City prináša na nábrežie okrem bývania aj zaujímavé kancelárske, obchodné a verejné priestory. Pribudnú dve námestia, parky, športoviská pre rôzne vekové kategórie a mala byaj nová trasa električky. JTRE má ambíciu v zóne postaviť aj nové kongresové centrum, ktoré Bratislave chýba. Verejné priestory v novej štvrti budú niesť rukopis španielskej architektky a urbanistky Beth Galí, ktorá sa podieľala na riešení verejných priestranstiev a parkov v mnohých svetových metropolách. Zóna Eurovea City, ako centrum bývania, nákupov, pracovných príležitostí a relaxu, bude poskytovať kvalitné mestské prostredie komunikujúce s okolím, ktoré je základom pre spoločenský a ekonomický rast celého mesta.