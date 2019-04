Predaj elektrického Modelu 3 Tesly v západnej Európe napreduje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Palo Alto 18. apríla (TASR) - Tesla, americký výrobca áut s elektrickým pohonom, 'šliape na päty' svojim európskym konkurentom. V marci boli v Rakúsku pred Teslou v zaradení e-áut do premávky len vozidlá Volkswagen (VW) Golf, Škoda Octavia, VW T-Roc a VW Tiguan. Do prevádzky však bolo zaradených 703 jej vozidiel, a to Model 3. Vyplýva to z marcovej štatistiky o zaradení vozidiel do cestnej prevádzky.Pre Georgea Schwarza, poradcu poradenskej podnikovej firmy EY, to nebolo nijaké prekvapenie.“ uviedol poradca. Avšak podľa neho sa Model 3 v Nemecku dostal len na 48. miesto.Budúce mesiace ukážu, či sa Model 3 bude predávať v rovnakom veľkom počte ako v úvode tohto roka. Na európskom trhu je len od februára.“ dodal Schwarz. Uviedol, že ten je teraz výrazne pod 5 %, ale rýchlo by sa mohol dostať na dvojcifernú úroveň.