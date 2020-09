Predaj elektromobilov v lete výrazne vzrástol, pomohlo mu obnovenie štátnych dotácií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku sa podľa dostupných údajov predalo od začiatku tohto roka viac ako 500 čisto elektrických vozidiel. Ako vyplýva z informácií zverejnených Zväzom automobilového priemyslu SR, z pohľadu registrácií boli silné najmä letné mesiace, čo podľa všetkého súvisí s poskytovaním štátnych dotácií.Ich vyplácanie bolo totiž na jar pre koronavírus pozastavené. Dotačný program na podporu kúpy elektromobilov pritom Ministerstvo hospodárstva SR spustilo koncom minulého roka.Najviac čisto elektrických vozidiel bolo predaných v júli tohto roku, a to 104 kusov. V júni to bolo 78 takýchto vozidiel a v auguste 71. Vo všetkých troch mesiacoch zároveň prekročil podiel čisto elektrických vozidiel v rámci všetkých predaných vozidiel jedno percento.Situáciu v predchádzajúcich mesiacoch do výraznej miery ovplyvnila aj koronakríza a štátom nariadené zatvorenie predajní. Zatiaľ najslabším mesiacom bol máj, keď registrácie dosiahli 36, v januári to bolo 47 a v apríli o jeden kus viac. V marci sa predalo 59 čisto elektrických vozidiel a vo februári 60.