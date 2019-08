Predaj piva v Nemecku klesol na najnižšiu úroveň od začiatku 90. rokov

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/Martin Baumann Foto: FOTO TASR/Martin Baumann

Wiesbaden 3. augusta (TASR) - Predaj piva v Nemecku klesol za prvých šesť mesiacov tohto roka takmer o 3 % na najnižšiu úroveň v novodobej histórii. Uviedol to tento týždeň nemecký štatistický úrad Destatis.Podľa Združenia nemeckých pivovarníckych spoločností predali firmy za 1. polrok tohto roka 4,6 miliardy litrov piva. To je najmenej od zjednotenia Nemecka v roku 1990. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 2,7 %. Údaje nezahrnujú predaj nealkoholických pív.Ako dôvod združenie uviedlo chladné počasie v máji a fakt, že v júni minulého roka predaj piva mimoriadne podporili majstrovstvá sveta vo futbale. Podľa šéfa združenia Holgera Eicheleho výsledky nie sú veľmi prekvapujúce, firmy však teraz dúfajú v priaznivé letné počasie, miernu jeseň a dobrý vianočný a novoročný biznis.Čo sa týka trhov, väčšina piva vyrobeného v Nemecku je určená pre domáci trh. Dopyt v Nemecku však v 1. polroku medziročne klesol o 2,7 % na 3,7 miliardy litrov. Znížil sa však aj vývoz piva na zahraničné trhy, a to najmä vďaka štátom Európskej únie.V krajinách EÚ predali nemecké pivovarnícke firmy za prvých šesť mesiacov 446,3 milióna litrov piva. Medziročne to znamená pokles o 6,1 %. V prípade štátov mimo EÚ sa však nemeckým pivovarom darilo viac, na týchto trhoch predali 386,6 milióna litrov, čo oproti 1. polroku minulého roka znamená rast o 1,7 %.