Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 30. októbra (TASR) - Predaj smartfónov Huawei na čínskom trhu v 3. kvartáli prudko vzrástol na úkor konkurencie. Podiel koncernu, ktorý je na domácom trhu neohrozeným lídrom, prekročil 40 %, uviedla to poradenská firma Canalys.Huawei podľa Canalys predal v 3. štvrťroku na čínskom trhu 41,5 milióna smartfónov, čo bolo o 66 % viac ako v rovnakom období pred rokom. Podiel na trhu stúpol na rekordných 42 %. Huawei tak výrazne predstihol Apple rovnako ako čínskych konkurentov Vivo, Oppo a Xiaomi.uviedla viceprezidentka Canalys Nicole Pengová. Dodala, že dominantná pozícia dáva Huaweiu veľkú silu pri vyjednávaniach s predajcami.Záujem o zariadenia koncernu v Číne sa prudko zvyšuje, zatiaľ čo v USA a ďalších regiónoch má problémy súvisiace s americkými sankciami. Huawei napríklad nezískal pre svoj nový smartfón Mate 30 licenciu na poslednú verziu Androidu.Washington tvrdí, že Huawei predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť, pretože jeho zariadenia by mohli byť prostriedkom čínskej špionáže. Americkí predstavitelia argumentujú čínskymi zákonmi, podľa ktorých údajne každá domáca firma musí spolupracovať pri zbieraní tajných informácií, ak to požaduje vláda. Huawei popiera, že sa podieľal či podieľa na akejkoľvek forme špionáže alebo poskytovaní údajov čínskej vláde.