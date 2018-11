Predaj vozidiel Škoda klesol, ale za prvých 10 mesiacov vzrástol

Na snímke Škoda Kodiaq. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mladá Boleslav 14. novembra (TASR) - Predaj vozidiel českej automobilky Škoda Auto, ktorá patrí do skupiny Volkswagen, v októbri klesol, a to najmä na európskych trhoch. Dôvodom bol prechod na nové emisné normy, ktoré vstúpili do platnosti 1. septembra.Konkrétne odbyt vozidiel značky Škoda sa v októbri znížil medziročne o 7,4 % na 99.400 kusov v dôsledku konverzie na svetovú harmonizovanú testovaciu procedúru ľahkých vozidiel (World Harmonised Light Vehicle Test, WLTP).Škoda Auto ďalej uviedla, že za prvých desať mesiacov 2018 predala 1.038.500 vozidiel, čo je o 6,1 % viac ako v rovnakom období vlani.