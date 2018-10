Predaj vstupeniek na hokejové MS 2019 na Slovensku sa zmení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. októbra (TASR) - Organizačný výbor 2019 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku prijal niektoré novinky, ktoré sú spojené s predajom vstupeniek na blížiaci sa šampionát. Najdôležitejšou informáciou je, že fanúšikovia, ktorí si budú chcieť zakúpiť lístky na športovú udalosť roka v Bratislave a v Košiciach, budú musieť vyplniť registračný formulár.Registrácia pri kúpe vstupeniek sa zavádza ako opatrenie proti priekupníkom a ich technológiám - takzvaným bootom. Tí v septembri pri spustení predaja lístkov vstupovali do tohto procesu, neúmerne zaťažovali servery oficiálneho predajcu a ovplyvňovali poradie kupujúcich. Bežný fanúšik tak mohol mať problém dostať sa k vstupenkám, jeho nákup sa predlžoval.uviedol na piatkovej tlačovej konferencii prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút.Po vyplnení registračného formulára bude kupujúcemu zaslaný e-mail s návštevným a organizačným poriadkom a s kódexom fanúšika Hockey Slovakia Clubu, do ktorého môžu fanúšikovia vstúpiť. Jeho súčasťou je aj deklarácia toho, že vstupenky na MS si fanúšikovia kupujú pre svoju vlastnú potrebu a nebudú s nimi ďalej obchodovať. Zo strany oficiálneho predajcu, spoločnosti Ticketportal, boli posilnené servery a ďalšie ochranné mechanizmy na to, aby možný veľký záujem kupujúcich neotriasol ich systémom.vysvetlil Eduard Jánošík, predseda predstavenstva spoločnosti DENAX, dodávateľa softvérových riešení pre spoločnosť Ticketportal.Ďalším opatrením je pozastavenie predaja vstupeniek v kamenných predajniach spoločnosti Ticketportal. Lístky sa budú dať kúpiť či zarezervovať iba online.uviedol Kohút a dodal:Limit štyroch vstupeniek bude prísnejší. Tak ako pri spustení predaja, aj po zavedení nových opatrení si bude môcť jeden fanúšik kúpiť na šampionát maximálne 4 vstupenky jedného druhu. Vďaka registrácii sa však znemožní kúpa duplicitného druhu lístka v balíčkoch. To znamená, že ak si niekto zakúpi balíček vstupeniek na play-off, nebude si už môcť zakúpiť denné balíčky na zápasy play-off či vstupenky na jednotlivé zápasy play-off v danom dejisku. Ak si niekto zakúpi dennú vstupenku, nebude si môcť kúpiť ešte aj samostatné vstupenky na zápasy daného dňa v konkrétnom meste.skonštatoval Kohút.Organizačný výbor MS stanovil tri fázy predaja šampionátových vstupeniek. Na september a december 2018, resp. február 2019. Po zavedení opatrení bude pokračovať predaj vstupeniek uvoľnených do predaja v prvej fáze, teda permanentiek, balíkov vstupeniek na základné skupiny, balíkov vstupeniek na play off a denných vstupeniek na základnú skupinu. V decembri sa k nim pridajú denné vstupenky na play-off a napokon vo februári pôjdu do predaja vstupenky na jednotlivé zápasy.uviedla riaditeľka komunikácie MS Michaela Grendelová a dodala:Fanúšikom sa odporúča, aby priebežne sledovali oficiálnu stránku predaja vstupeniek 2019.iihfworlds.com a hockeyslovakia.sk.