Predajcom oblečenia, bižutérie či suvenírov sa má finančne uľaviť, jedna neúmerne zaťažujúca povinnosť im má ubudnúť

Výnimka pre niektorých obchodníkov

Puncovný zákon

23.10.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo hospodárstva navrhuje od júla budúceho roka znížiť finančnú a administratívnu záťaž časti obchodníkov, ktorí obchodujú so strieborným tovarom.V súčasnosti zákon stanovuje, že určenými meradlami musí byť vybavená každá prevádzkareň, čo platí aj na predaj tovaru mimo prevádzkarne.Rezort hospodárstva predložil do pripomienkového konania legislatívny návrh, podľa ktorého majú mať niektorí obchodníci výnimku.Výnimka sa má vzťahovať na tých obchodníkov, ktorí obchodujú výlučne so strieborným tovarom, pri ktorom hmotnosť jedného kusu neprevyšuje 10 gramov.„Týmto opatrením sa zníži finančná aj administratívna záťaž uvedenej skupiny obchodníkov," tvrdí ministerstvo hospodárstva.Ide najmä o tých obchodníkov, u ktorých strieborný tovar tvorí len doplnkovú položku k hlavnému typu tovaru, napríklad predajcov bižutérie, módnych doplnkov, suvenírov či oblečenia.„Zaobstaranie určených meradiel na každú prevádzku a ich pravidelné metrologické overovanie predstavujú pre túto skupinu obchodníkov neúmerne vysokú finančnú záťaž v pomere k príjmom z predaja strieborného tovaru," zdôvodňuje ministerstvo hospodárstva svoj návrh.Výrobcovia a obchodníci sú podľa puncovného zákona povinní viesť evidenciu o hmotnosti a rýdzosti používaných a skladovaných drahých kovoch.Pri určovaní hmotnosti drahých kovov alebo tovaru musia výrobcovia a obchodníci používať určené meradlá. Určovanie hmotnosti striebra a strieborného tovaru sa vykonáva s presnosťou na celé gramy, pri ostatných drahých kovoch s presnosťou na 0,05 gramu.