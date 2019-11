Predaju ošípaných z infikovaných zón svitá na lepšie časy

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Trebišov 8. novembra (TASR) – Veterinári dali zelenú predaju domácich ošípaných z chovov v zónach výskytu afrického moru ošípaných (AMO) súkromným osobám. Keď sa do konca novembra v chovoch nevyskytne žiaden prípad nákazy, Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVaPS) bude žiadať Európsku komisiu o zrušenie takzvanej infekčnej oblasti. Vyplýva to z vyjadrenia hlavného veterinárneho lekára SR Jozefa Bíreša po piatkovom zasadnutí expertnej skupiny v Trebišove.Cieľom stretnutia expertov bolo podľa Bírešových slov zhodnotiť situáciu s AMO po troch mesiacoch od zistenia nákazy na Slovensku. Experti riešili najmä súčinnosť chovateľov, mäsospracujúci priemysel a poľovníkov.povedal Bíreš s tým, že predaj ošípaných pochádzajúcich z veľkochovov súkromným osobám je podmienený potvrdením zdravotnej nezávadnosti jedincov zo strany veterinárneho lekára.Domáce zabíjačky registrovaných chovateľov sú, ako ďalej uviedol, povolené pod podmienkou oznámenia na veterinárnej správe. V tejto súvislosti spomenul zistenie, že kým pred vypuknutím nákazy sa k domácemu chovu ošípaných hlásilo v infikovaných zónach 100 drobnochovateľov, v súčasnosti, na základe nariadení ŠVaPS, ich v oblasti evidujú takmer 900.Výsledkom stretnutia je tiež rozhodnutie požiadať Európsku komisiu o zrušenie takzvanej infekčnej oblasti. Je podmienené tým, aby sa v dotknutých okresoch do konca novembra nevyskytol žiaden ďalší prípad AMO v domácich chovoch. Bíreš predpokladá, že k zrušeniu by mohlo dôjsť v prípade pozitívneho scenára ešte v tomto roku. Veľkochovatelia z postihnutých oblastí by tak mohli svoje mäso ponúkať na predvianočnom trhu. Na súčinnosť je podľa jeho slov pripravený i mäsospracujúci priemysel.povedal. V súvislosti s možnou potrebou odškodnenia veľkochovateľov za nemožnosť predávať uviedol, že stretnutie tiež zaviazalo ministerstvo pôdohospodárstva aj ŠVaPS postúpiť so systémom tak, aby aj komerční chovatelia mohli byť odškodnení.Pre poľovníkov aj naďalej platí potreba zvýšeného lovu diviačej zveri a tiež kontroly revírov vo vzťahu k uhynutým jedincom.uzavrel Bíreš.