Predbežné výsledky eurovolieb v Holandsku sú známe, krajná pravica utrpela porážku

7.6.2024 (SITA.sk) - Voľby do Európskeho parlamentu v Holandsku podľa prvotných výsledkov vyhrala progresívna koalícia.„Príbeh o vzostupe krajnej pravice bol v Holandsku porazený,“ povedal podľa webu The Guardian Bas Eickhout zo strany Zelených.„Samozrejme, že je to stále tesné, ale vyhrali sme. V Holandsku zvíťazila progresívna koalícia. Takže naozaj, toto je dobrý príklad a toto je odkaz pre zvyšok Európy: Choďte voliť! Choďte a voľte silnú a pokrokovú Európu. Dokážeme to, môžeme ich poraziť,“ dodal Eickhout.Vzhľadom na všeobecnú apatiu holandských voličov voči voľbám do Európskeho parlamentu viseli otázniky nad tým, ako sa k nim postavia tentoraz. Eurovoľby v Holandsku ukázali, že hlavným záujmom voličov bola migrácia a azyl, po ktorých nasledovala zdravotná starostlivosť.Populista a krajne pravicový politik Geert Wilders , ktorého strana prekvapujúco zvíťazila v novembrových parlamentných voľbách, napriek tomu uvítal výsledky v Holandsku.„Pred pol rokom sme vyhrali celoštátne voľby. Čoskoro sa pripojíme k holandskej vláde. A teraz sme mali dosiaľ najlepší výsledok a najväčšie zisky vo voľbách do EÚ,“ napísal Wilders na sociálnych sieťach a poďakoval svojim voličom.