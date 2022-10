Predčasne ukončená výluka v Tatrách vráti ľudí do vlakov

Od 26. 10. 2022 sa na trať Štrba – Štrbské Pleso a späť opäť vracajú vlaky, ktoré boli pre práce na trati na viac ako mesiac nahradené autobusmi.



25.10.2022 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje, že nepretržitá výluka na ozubnicovej železnici (OŽ), ktorá mala trvať až do 28. októbra 2022 do 16:40 budePosledný vlak nahradený náhradnou autobusovou dopravou (NAD) bude Os 8039 (Štrbské Pleso 22:42 – Štrba OŽ 23:00). Dňa 26. 10. 2022 počnúc vlakom Os 8000 (Štrba OŽ 04:47 – Štrbské Pleso 05:02) bude premávka na OŽ zabezpečená vlakmi.Výlukové práce na trati realizoval manažér železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Práce prebiehali od 12. 9. 2022, vykonávali sa úkony priamo súvisiace so stabilizáciou koľajového lôžka. Viac informácii o tejto výluke nájdete na našom webe - www.zssk.sk/aktuality/vlaky-na-tatranskej-ozubnicovej-trati-nahradi-priblizne-na-mesiac-nad-ka/ Informačný servis