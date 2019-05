Predčasné voľby na Ukrajine sa budú konať 21. alebo 28. júla

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 21. mája (TASR) - Predčasné parlamentné voľby by sa na Ukrajine mohli konať 21. alebo 28. júla. Po konzultáciách lídrov parlamentných frakcií s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to podľa agentúry Interfax v utorok uviedla prvá podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Iryna Heraščenková.Dodala, že zo Zelenského vyjadrení počas konzultácií s parlamentnými politikmi vyplynulo, že má v úmysle vydať. Spresnila, že sa tak nestane "dnes, ale v najbližších dňoch, aby bola zákonná lehota a voľby sa konali v nedeľu o 60 dní".vyhlásila Heraščenková.Líder frakcie Radikálnej strany Oleh Ľaško po konzultáciách pred novinármi tvrdil, že podľa predbežnej dohody s novým prezidentom sa predčasné voľby na Ukrajine uskutočnia 21. júla.Podľa Ľaška bude výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných volieb zverejnený v stredu. Dodal, že ešte pred voľbami bude potrebné zmeniť volebný zákon.Zelenskyj v utorok pozval lídrov frakcií v ukrajinskom parlamente, ako aj jeho vedenie, aby prerokovali otázku rozpustenia zákonodarného zboru. Zelenskyj totiž v pondelok vo svojom inauguračnom prejave avizoval jeho rozpustenie a vypísanie nových volieb. Žiadal tiež odchod súčasnej vlády i viacerých ľudí z čela dôležitých rezortov.Zelenskyj v utorok podľa Interfaxu predostrel návrh, aby sa v parlamentných voľbách prestal uplatňovať väčšinový systém a aby sa hranica na vstup politických strán do parlamentu znížila na tri percentá.