Predčasné voľby v decembri schválila aj Snemovňa lordov

Na snímke britská kráľovná Alžbeta II. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. októbra (TASR) - Horná komora britského parlamentu, Snemovňa lordov, odsúhlasila v stredu návrh zákona o usporiadaní predčasných volieb 12. decembra. Návrh už v utorok schválila aj Dolná snemovňa britského parlamentu, píše denník Evening Standard.Poslanci dolnej komory schválili pomerom hlasov 438 k 20 návrh zákona, ktorý umožňuje prvé decembrové voľby v krajine od roku 1923. Poslanci ho schválili bez pozmeňovacích návrhov v druhom čítaní.Úspešné hlasovanie nasledovalo po mesiacoch patovej situácie v britskom parlamente v otázke brexitu, teda vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.Na to, aby zákon vstúpil do platnosti, ho musí ešte musí odobriť aj kráľovná Alžbeta II.Premiér Boris Johnson dlho trval na tom, že Británia musí EÚ opustiť 31. októbra s dohodou alebo bez nej. Britský parlament však v septembri schválil zákon, na základe ktorého musel premiér požiadať EÚ o odklad. Ten bol začiatkom tohto týždňa stanovený na 31. januára.V prípade, že sa ratifikáciu dohody o podmienkach odchodu Británie podarí zavŕšiť pred spomínaným termínom, môže Británia opustiť Úniu aj skôr, a to v prvý deň mesiaca nasledujúceho po ratifikácii.