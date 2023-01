Predčasné voľby v júni alebo septembri? Prieskum ukázal jasný názor Slovákov

Predčasné voľby v roku 2023

Jún sa najviac pozdáva voličom opozície

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Za to, aby sa prípadné predčasné parlamentné voľby uskutočnili v júni je 57,7 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj.Agentúra prieskum robila v dňoch od 10. do 16. januára telefonickou formou na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Tí odpovedali na otázku: „Je vysoko pravdepodobné, že v roku 2023 sa budú konať parlamentné voľby. Kedy by bolo podľa vás vhodné, aby sa konali?"Myšlienku predčasných volieb v septembri podľa prieskumu podporuje 13,2 percenta opýtaných. Celkovo 21,5 percenta respondentov je však proti tomu, aby sa konali predčasné voľby. Zvyšných 7,6 percenta účastníkov prieskumu nevedelo alebo nechcelo odpovedať.Podľa prieskumu podporuje júnový termín predčasných volieb 89 percent voličov strán Hlas - sociálna demokracia Smer - sociálna demokracia , a až 96 percent voličov hnutia Republika . Predčasné voľby v júni tiež podporuje 57 percent voličov Sme rodina a 45 percent voličov strany Sloboda a Solidarita Najväčšia podpora septembrového termínu volieb je u voličov Progresívneho Slovenska (33 %), viac jeho voličov je však proti predčasným voľbám (41 %). Najväčší nesúhlas s predčasnými voľbami deklarovali voliči hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (63 %) a Kresťanskodemokratického hnutia (62 %).