Predĺženie väzby ukrajinským námorníkom je otrasné, reagovali USA

Kyjev 18. apríla (TASR) - Zaoznačili Spojené štáty verdikt moskovského súdu, ktorý predĺžil o tri mesiace väzbu 24 ukrajinským námorníkom zadržaným vlani v Kerčskom prielive.Veľvyslanectvo USA na Ukrajine zverejnilo vo štvrtok na svojom účte na Twitteri nasledovné vyhlásenie:Lefortovský okresný súd v Moskve predĺžil v stredu o tri mesiace väzbu 24 ukrajinským námorníkom, ktorých zadržali vlani v Kerčskom prielive za protizákonné prekročenie ruskej štátnej hranice.uviedlo pre agentúru TASS tlačové oddelenie súdu.Návrh na predĺženie väzby podala na súd ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB). Termín vyšetrovania bol stanovený do 25. augusta.Agentúra TASS pripomenula, že 25. novembra 2018 tri plavidlá ukrajinského námorníctva narušili ruskú štátnu hranicu v Kerčskom prielive. Ukrajinské lode nereagovali na požiadavky plavidiel pohraničnej služby FSB a Čiernomorskej flotily, ktoré ich preto začali prenasledovať, aby zmarili ich nebezpečné manévre. Keďže sa Ukrajinci odmietli podriadiť pokynom ruskej strany, tá pristúpila k streľbe, pričom troch zranila. Rusi lode obsadili a previezli do mesta Kerč. Členov posádky - 24 ukrajinských občanov - zatkli a previezli zo Simferopolu do Moskvy.Ukrajina sa obrátila v utorok na Medzinárodný súd pre námorné právo (ITLOS) so žiadosťou, aby donútil Rusko prepustiť jej námorníkov zadržaných v Kerčskom prielive. Oznámil to ukrajinský prezident Petro Porošenko. Dúfa, že ITLOS v priebehu niekoľkých týždňov zaviaže Rusko, aby prepustilo námorníkov a ukrajinské plavidlá, a konanie Moskvy uzná ako nezákonné.