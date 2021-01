Predĺži sa núdzový stav až do konca marca? Kollár to nevylučuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Sme rodina nevylučuje predĺženie núdzového stavu do konca marca. V diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedal líder hnutia a predseda Národnej rady SR Boris Kollár „Núdzový stav predlžujú všetky okolité krajiny. Slovensko teda nie je jediné, ktoré také niečo robí. Ak to bude potrebné, predĺženie núdzového stavu v hnutí podporíme. Určite nepôjdem proti odborníkom," ozrejmil Kollár.