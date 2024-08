Predošlá vláda nelegálne minula sto miliárd zlotých, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk

Centrista Tusk vedie širokú koalíciu, ktorá vlani vyhrala vo voľbách sľubujúc obnovenie demokratických štandardov v krajine po ôsmich rokoch vlády Práva a spravodlivosti.



Z narúšania demokratických štandardov obvinila vládu PiS Európska únia.



Poľské médiá tiež počas jej vlády informovali o rôznych prípadoch rodinkárstva a korupcie, napríklad udeľovania štátnych zdrojov spojencom a nadáciám blízkym strane.





9.8.2024 (SITA.sk) - Poľský premiér Donald Tusk v piatok obvinil predošlú vládu z toho, že nelegálne minula 100 miliárd poľských zlotých. Jeho vláda teraz vyvíja úsilie o to, aby peniaze získala späť.Tusk povedal, že šesť mesiacov trvajúce vyšetrovania a audity odhalili rozsiahle finančné machinácie, pričom doteraz bolo obvinených 62 členov predchádzajúcej „vládnucej elity“.Podľa jeho slov je to po prvý raz v histórii Poľska, čo sú bývalí vládni predstavitelia „braní na zodpovednosť tak rýchlo a efektívne“.Na tlačovej konferencii, na ktorej to oznámil, ministri vnútra, spravodlivosti a financií podpísali dohodu o koordinácii práce na zabezpečení a vrátení zmiznutého štátneho majetku.Tuskov predchodca Mateusz Morawiecki obvinil terajšieho premiéra zo šírenia lží s cieľom uškodiť jeho strane Právo a spravodlivosť (PiS) , ktorá bola do decembra pri moci a teraz je najväčšia opozičná strana.