PREDPOVEĎ POČASIA: Namiesto snehu padá piesok zo Sahary

Počasie, ktoré prišlo po krátkom ochladení v poslednej februárovej dekáde, pripomína skôr apríl, než záver zimného obdobia. Podľa meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vo štvrtok 25. februára vystúpila v Hurbanove teplota vzduchu na 20.6 °C. Na Slovensku tak bol vyrovnaný doterajší absolútny rekord maximálnej teploty vzduchu za zimné obdobie, teda za mesiace december až február. Teplotu 20.6 °C zaznamenali pred dvoma rokmi, presne 28. februára 2019 takisto v Hurbanove, a tiež v Žihárci neďaleko Galanty.





„Samotné vyrovnanie absolútneho rekordu zimy by nebolo až také pozoruhodné. Oveľa závažnejším faktom je, že teploty, ktoré aj v zime prekračujú hranicu 20 °C, sa vyskytujú čoraz častejšie a pomaly to bude bežná zimná teplota, veď posledný rekord nevydržal ani dva roky,“ povedal pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Maximálna teplota vzduchu pritom vo štvrtok prekonala hranicu 20 °C na viacerých miestach Slovenska, napríklad tiež v Gabčíkove, v Kolárove, či v Kamenici nad Hronom.„Ešte nie tak dávno bola teplota v zime nad hranicou 15 °C považovaná za teplotný extrém. Teraz sa teploty nad 15 °C vyskytujú aj v horských oblastiach severného Slovenska, napríklad aj v Poprade namerali včera 18 °C, čím bol aj na tejto stanici prekonaný absolútny rekord zimy,“ doplnil Matejovič.Niektoré prognostické modely pritom predpokladali, že v závere februára k nám mal prúdiť studený arktický vzduch zo Sibíri. Znamenalo by to, že aj obdobie s chladným počasím a teplotami pod bodom mrazu by bolo trvalo dlhšie. Situácia sa však vyvinula presne naopak.„Priemerné denné teploty sú v týchto dňoch na úrovni pokročilej jari a určite ovplyvnia aj celkovú priemernú teplotu zimy. Dlhodobé prognózy už vlani na jeseň predpovedali, že zima bude teplotne nadnormálna, no oproti pôvodným predpokladom bude ešte teplejšia, jej priemerná teplota bude na väčšine územia Slovenska asi +2 až +3 °C nad dlhodobým priemerom rokov 1901 až 2000,“ vysvetlil klimatológ Matejovič.Ako dodal, súčasné na túto ročnú dobu mimoriadne vysoké teploty sú spôsobené prílevom veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu, ktorý k nám prúdi z oblasti Sahary a Stredomoria.„Svedčí o tom aj drobný piesok, ktorý sa k nám dostáva spolu s veľmi teplým vzduchom. Môžeme to pozorovať hlavne večer pri západoch slnka, keď saharský piesok sfarbuje oblohu do žlta až červena. Mohli by sme teda povedať, že v ére klimatickej zmeny sa s nami zima lúči naozaj symbolicky – namiesto snehu nám padá piesok zo Sahary,“ dodal Pavel Matejovič.

Zdroj: meteo.sk