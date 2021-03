PREDPOVEĎ POČASIA: Vráti sa ešte poriadna zima?

Bonmot, podľa ktorého – s istou dávkou zveličenia – platí, že po teplej zime prichádza studená jar, bude zrejme aktuálny aj tento rok. Po krátkom februárovom ochladení panovalo v závere zimného meteorologického obdobia doslova jarné počasie, v ktorom dokonca na niektorých miestach Slovenska padli aj rekordy a maximálna denná teplota vzduchu prekročila tri dni po sebe hranicu 20 stupňov.





„Tohtoročná zima bola teplotne nadnormálna, aj keď nemá natoľko výraznú kladnú odchýlku od dlhodobého priemeru ako napríklad prechádzajúca zima 2019/2020 – tá patrila naozaj k mimoriadne teplým,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). „Celkovo mala zima nevyvážený charakter. December sa prejavil ako mesiac s najvýraznejšou kladnou teplotnou odchýlkou oproti dlhodobému priemeru. S výnimkou vysokohorských polôh boli kladné odchýlky aj v januári, avšak už menej výrazné. Napokon sa február prejavil ako mesiac, ktorý bol najbližšie k tomu, ako to má u nás v zime vyzerať.“Február ako posledný mesiac meteorologickej zimy bol na väčšine územia teplotne normálny, aj keď tiež s miernymi kladnými odchýlkami oproti priemeru. „Paradoxne boli tieto odchýlky najvyššie na horách, pretože oteplenie počas posledného februárového týždňa sa najvýraznejšie prejavilo vo vysokých i stredných horských polohách. Celkovo sú pre tohtoročnú zimu typické veľké výkyvy teploty vzduchu,“ doplnil Faško.Tento charakter počasia, teda striedanie výraznejších ochladení a oteplení, pretrvá aj naďalej, pretože po teplom závere februára a začiatku marca prinesie nasledujúci víkend najmä do horských oblastí citeľné ochladenie.„Návraty počasia so zimným charakterom sú pre našu zemepisnú oblasť typické a trvajú celú jar až do mája. Viažu sa na ne aj ľudové pranostiky vrátane známych zmrznutých svätých,“ vysvetlil Pavel Faško. „Teraz sú však výkyvy teploty vzduchu veľmi výrazné a podpisuje sa pod to meridionálna cirkulácia vzduchu v priestore Európy – teda vymieňajú sa tu hmoty, ktoré sú veľmi odlišné. Prúdi sem vzduch zo severnej Afriky, ktorý obsahuje saharský piesok a potom sem zasa prenikne severný vzduch od severu. Tieto striedania teplého a chladného počasia sa budú aj v ďalšom období opakovať.“Ochladenie počas víkendu bude podľa Faška štandardné a zodpovedajúce začiatku marca. V horských kotlinách môže nočná teplota vzduchu klesnúť pod – 10 stupňov, v nížinách budú mrazy miernejšie, pretože tu už chýba snehová pokrývka. Chladné počasie môže byť na pocit nepríjemné cez deň.„Napríklad v stredu 3. marca v Hurbanove stúpla najvyššia denná teplota vzduchu na 16,9 stupňa, zatiaľ čo teraz cez víkend ani v južných oblastiach nemusí dosiahnuť hodnotu 10 stupňov. V horských oblastiach a na severe potom možno rátať aj s celodennými mrazmi,“ dodal klimatológ Faško.

SOBOTA 6.3.2021

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna teplota: -1/-6 °C

Maximálna teplota: 0/5 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



NEDEĽA 7.3.2021

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna teplota: -2/-7 °C

Maximálna teplota: 3/8 °C

Vietor: JZ, 10-20 km/h



PONDELOK 8.3.2021

Polooblačno až oblačno, na severe snehové prehánky.

Minimálna teplota: -1/-6 °C

Maximálna teplota: 3/8 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



UTOROK 9.3.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: -1/-6 °C

Maximálna teplota: 1/6 °C

Vietor: S, 10-20 km/h



STREDA 10.3.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 0/-5 °C

Maximálna teplota: 3/8 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 11.3.2021

Prevažne zamračené, na severe snehové prehánky.

Minimálna teplota: 2/-3 °C

Maximálna teplota: 4/9 °C

Vietor: JV, 15-25 km/h



PIATOK 12.3.2021

Polooblačno až oblačno, na severe snehové prehánky.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 6/11 °C

Vietor: J, 10-20 km/h

Zdroj: meteo.sk