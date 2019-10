Predseda EP: Nová Európska komisia sa ujme funkcie možno až v decembri

David Sassoli, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 12. októbra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli v sobotu uviedol, že je pravdepodobné, že nová Európska komisia (EK) sa ujme úradu o mesiac neskôr po tom, ako europoslanci odmietli viacerých kandidátov na eurokomisárov. Informovala o tom agentúra AFP.Poslanci EP po vypočúvaní jednotlivých kandidátov zamietli francúzsku nominantku Sylvie Goulardovú, ako aj kandidátov Maďarska a Rumunska do novej Komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, ktorá by mala nastúpiť do funkcie 1. novembra.," citovali Sassoliho talianske médiá.," dodal taliansky šéf EP.Schvaľovanie kandidátov na členov exekutívy EÚ v europarlamente by sa malo podľa pôvodných plánov skončiť 23. októbra.Hovorkyňa EK v piatok uviedla, že to, kedy sa bude môcť nová Európska komisia ujať funkcie, záleží na Európskom parlamente a tom, ako dlho potrvá zmieneným trom členských krajinám navrhnutie nových kandidátov.