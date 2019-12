Predseda Krajského súdu Bratislava Ľ. Sádovský sa vzdal funkcie

Na archívnej snímke Ľuboš Sádovský. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 17. decembra (TASR) - Predseda Krajského súdu (KS) Bratislava Ľuboš Sádovský sa vzdal v pondelok (16. 12.) svojej funkcie. Svoju doterajšiu funkciu bude zastávať do konca tohto roku.uvádza sa vo vyjadrení Sádovského, ktoré TASR poskytol hovorca KS Bratislava Pavol Adamčiak.Podľa vyjadrenia Sádovského musí justícia v súčasnosti presvedčiť o svojej spôsobilosti poskytovať spravodlivosť pre všetkých dôveryhodne, nezávisle a nestranne. Sádovský sa domnieva, že zlyhania jednotlivcov nemôžu znamenať automatické spochybňovanie justície ako celku, pretože drvivá väčšina sudcov vykonáva svoju funkciu s vysokým nasadením a v rámci zákonných medzí.zdôraznil na záver vo svojom vyjadrení Sádovský.Sádovský bol predsedom KS Bratislava dva razy, a to od roku 2012 do roku 2015, následne od roku 2015, pričom päťročné funkčné obdobie by sa mu skončilo v auguste budúceho roku. Predtým od roku 1998 do roku 2007 pôsobil ako sudca Okresného súdu Bratislava III. Následne sa stal sudcom KS Bratislava.