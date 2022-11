Predseda Najvyššieho správneho súdu SR zrušil termín výberového konania na obsadenie miest sudcov

21.11.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (NSS SR) zrušil termín výberového konania na obsadenie piatich voľných miest sudcu NSS SR, ktoré sa malo pôvodne začať 28. novembra. Dôvodom je nemožnosť zrealizovať hodnotenia sudcov prihlásených do predmetného výberového konania vzhľadom na neúplné zloženie hodnotiacej komisie. Informoval o tom dnes hovorca NSS SR Michal Hajtol „Hodnotiaca komisia č. 2, príslušná na vykonanie hodnotenia sudcov prihlásených do výberového konania, v súčasnosti nie je kompletná. Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky musel preto pristúpiť k zrušeniu stanoveného termínu výberového konania,“ vysvetlil hovorca. Na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky ešte 15. novembra síce bola zvolená tretia členka dotknutej hodnotiacej komisie, no s účinnosťou od 1. júna 2023. Z uvedeného dôvodu najvyšší správny súd nemohol podľa Hajtola nateraz určiť nový termín konania výberového konania. „O jeho dodatočnom stanovení bude Najvyšší správny súd Slovenskej republiky včas informovať. Rozhodnutie o zrušení termínu výberového konania bolo prihláseným uchádzačom oznámené koncom minulého týždňa,“ dodal.