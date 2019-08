Predseda novozélandského parlamentu viedol zasadnutie s bábätkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Wellington 22. augusta (TASR) - Predseda novozélandského parlamentu Trevor Mallard viedol v stredu zasadnutie zákonodarného zboru aj so šesťtýždňovým bábätkom na rukách. S odvolaním sa na správy tamojších médií o tom píše vo štvrtok agentúra DPA.Mallard počas zasadnutia kolísal a kŕmil z fľaše syna svojho kolegu z labouristickej strany, poslanca Tamatiho Coffeyho a jeho manžela Tima Smitha, ktorý sa narodil v júli náhradnej matke. Poslanci zatiaľ v sále diskutovali o cenách pohonných hmôt a obrannej politike." napísal Mallard na Twitteri, kde zverejnil aj svoju fotografiu s novorodencom.Poslanec Coffey miestnemu spravodajskému portálu Newshub povedal, že od kolegov v parlamente cíti skutočnú podporu. "dodal.Agentúra DPA informuje, že to nie je prvýkrát, čo sa 65-ročný Mallard, ktorý je otcom troch detí a má už šesť vnúčat, delil s bábätkom o predsednícku stoličku a rečnícky pult. Rovnakou pozornosťou zahrnul ešte v roku 2017 aj dcéru labouristickej poslankyne Willow-Jean Primeovej, ktorá sa krátko predtým dostala na titulky médií, keď dojčila v parlamente.Mallard sa stal predsedom novozélandského parlamentu v roku 2017, pričom odvtedy sa snaží o to, aby bola táto inštitúcia priateľskejšia voči poslancom s deťmi. Povolil napríklad to, aby mohli byť v zasadacej sále prítomné bábätká a pre poslancov a poslankyne s deťmi otvoril na pôde parlamentu viacero zariadení, píše DPA. Agentúra dodáva, že v areáli parlamentu majú ešte v tomto roku otvoriť detské ihrisko.